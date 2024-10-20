20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доходам населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал на первом месте по уровню доходов населения
Ямал на первом месте по уровню доходов населения Фото:

ЯНАО занял первое место в рейтинге среди регионов России по уровню доходов населения. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата ямальцев — 156,2 тысячи рублей — в шесть раз превышала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

«Первое место: Ямало-Ненецкий автономный округ. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг: 6,3. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года: 156,2 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости.

При этом, у ямальцев не наблюдается динамики зарплат. Изменения реальных доходов населения во втором квартале 2024 года, относительно того же периода 2023 года, равняются 0%.

По итогам летних месяцев средние зарплатные предложения для новых соискателей увеличились на 7% по сравнению с летом прошлого года. Теперь они составляют 80 953 рубля в месяц при графике на полный день.

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ЯНАО занял первое место в рейтинге среди регионов России по уровню доходов населения. Во втором квартале 2024 года средняя заработная плата ямальцев — 156,2 тысячи рублей — в шесть раз превышала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. «Первое место: Ямало-Ненецкий автономный округ. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг: 6,3. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2024 года: 156,2 тысячи рублей», — выяснили РИА Новости. При этом, у ямальцев не наблюдается динамики зарплат. Изменения реальных доходов населения во втором квартале 2024 года, относительно того же периода 2023 года, равняются 0%. По итогам летних месяцев средние зарплатные предложения для новых соискателей увеличились на 7% по сравнению с летом прошлого года. Теперь они составляют 80 953 рубля в месяц при графике на полный день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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