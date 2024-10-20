20 октября 2024

Эксперт рассказал об изменении цен на бензин с 1 ноября

Вавилов: с 1 ноября АИ-92 будет стоить 54 рубля за литр
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на АИ-95 с 1 ноября стартует с 59 рублей за литр
Цена на АИ-95 с 1 ноября стартует с 59 рублей за литр Фото:

В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России продолжат свой октябрьский тренд на повышение, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, стоимость самого популярного бензина АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр.

«Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр», — уточнил Николай Вавилов, передает Life.ru.

Он уточнил, что в различных регионах страны наблюдается колебание розничных цен на топливо в пределах плюс-минус 5%. Такие различия обусловлены условиями доступности логистических маршрутов поставок, а также расстоянием до нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что в октябре текущего года прогнозируется увеличение стоимости бензина от одного до трех за литр. Этот рост цен можно связать с повышенным спросом на топливо в сентябре, который был обусловлен теплой погодой. Тем не менее, с приходом холодов в октябре ожидается снижение спроса на бензин, что может помочь стабилизировать цены и предотвратить их дальнейшее повышение.

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В ноябре цены на топливо на автозаправочных станциях России продолжат свой октябрьский тренд на повышение, однако останутся в пределах допустимых значений. Об этом сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, стоимость самого популярного бензина АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр. «Цена на самую популярную марку бензина с октановым числом 92 с 1 ноября стартует с отметки 54 рубля за литр. АИ-95, соответственно, с 59 рублей. Дизельное топливо — с 66 рублей 50 копеек за один литр», — уточнил Николай Вавилов, передает Life.ru. Он уточнил, что в различных регионах страны наблюдается колебание розничных цен на топливо в пределах плюс-минус 5%. Такие различия обусловлены условиями доступности логистических маршрутов поставок, а также расстоянием до нефтеперерабатывающих заводов. Ранее сообщалось, что в октябре текущего года прогнозируется увеличение стоимости бензина от одного до трех за литр. Этот рост цен можно связать с повышенным спросом на топливо в сентябре, который был обусловлен теплой погодой. Тем не менее, с приходом холодов в октябре ожидается снижение спроса на бензин, что может помочь стабилизировать цены и предотвратить их дальнейшее повышение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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