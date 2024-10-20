20 октября 2024
19 октября 2024

Свердловский рыбак поймал огромную щуку в Исети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Рыбак отпустил щуку обратно в реку (фото из архива) Фото:

Рыбак из Свердловской области поймал щуку, которая весит почти четыре килограмма. Фотографию улова он разместил в соцсетях.

«Исеть, 20 октября. Щука, 3,8 килограммов, отпущена домой!» — написал рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

В августе в Исети рыбак выловил больше 20 щук. Однако вес у них был от 400 граммов до килограмма.

Фото:

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Рыбак из Свердловской области поймал щуку, которая весит почти четыре килограмма. Фотографию улова он разместил в соцсетях. «Исеть, 20 октября. Щука, 3,8 килограммов, отпущена домой!» — написал рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». В августе в Исети рыбак выловил больше 20 щук. Однако вес у них был от 400 граммов до килограмма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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