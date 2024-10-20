Рыбак отпустил щуку обратно в реку (фото из архива)
Рыбак из Свердловской области поймал щуку, которая весит почти четыре килограмма. Фотографию улова он разместил в соцсетях.
«Исеть, 20 октября. Щука, 3,8 килограммов, отпущена домой!» — написал рыбак в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
В августе в Исети рыбак выловил больше 20 щук. Однако вес у них был от 400 граммов до килограмма.
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