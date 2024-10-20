Освобожденный в ходе обмена шпион Уилан ушел от вопросов о своем преступлении

Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году и позже освобожденный в ходе обмена, в своем первом интервью после освобождения телеканалу CBS отказался раскрыть подробности получения флеш-накопителя с секретными данными. В интервью он также избегал ответов на вопросы о своей возможной работе на правительство какой-либо страны.
«Это те вопросы, о которых я сейчас не готов говорить. Я напишу книгу и объясню в ней эту ситуацию», — ответил Пол Уилан во время интервью. Передает ТАСС.
Пол Уилан в 2020 году получил 16 лет заключения за шпионаж. Согласно данным ФСБ, мужчина собирал данные о составе одного из управлений спецслужбы. Уилан вернулся из заключения в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, включая США, 1 августа 2024 года.
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