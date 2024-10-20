20 октября 2024

Освобожденный в ходе обмена шпион Уилан ушел от вопросов о своем преступлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Пол Уилан не стал отвечать, работал ли он на власти каких-либо стран (фото из архива)
Пол Уилан не стал отвечать, работал ли он на власти каких-либо стран (фото из архива) Фото:

Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году и позже освобожденный в ходе обмена, в своем первом интервью после освобождения телеканалу CBS отказался раскрыть подробности получения флеш-накопителя с секретными данными. В интервью он также избегал ответов на вопросы о своей возможной работе на правительство какой-либо страны.

«Это те вопросы, о которых я сейчас не готов говорить. Я напишу книгу и объясню в ней эту ситуацию», — ответил Пол Уилан во время интервью. Передает ТАСС.

Пол Уилан в 2020 году получил 16 лет заключения за шпионаж. Согласно данным ФСБ, мужчина собирал данные о составе одного из управлений спецслужбы. Уилан вернулся из заключения в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, включая США, 1 августа 2024 года. 

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Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году и позже освобожденный в ходе обмена, в своем первом интервью после освобождения телеканалу CBS отказался раскрыть подробности получения флеш-накопителя с секретными данными. В интервью он также избегал ответов на вопросы о своей возможной работе на правительство какой-либо страны. «Это те вопросы, о которых я сейчас не готов говорить. Я напишу книгу и объясню в ней эту ситуацию», — ответил Пол Уилан во время интервью. Передает ТАСС. Пол Уилан в 2020 году получил 16 лет заключения за шпионаж. Согласно данным ФСБ, мужчина собирал данные о составе одного из управлений спецслужбы. Уилан вернулся из заключения в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом, включая США, 1 августа 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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