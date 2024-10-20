В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Партизанская вечером 20 октября ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.
«Водитель, протаранивший микроавтобус, был пьян. ДТП случило неподалеку от остановки „Косарева“ в Калининском районе», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
Очевидцы уточнили, что до момента столкновения легковой автомобиль совершал опасные маневры. Одного из пешеходов он зацепил зеркалом на тротуаре.
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