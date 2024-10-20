20 октября 2024
19 октября 2024

В Челябинске пьяный водитель ВАЗа протаранил маршрутку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место ДТП выдвинулись медики
На место ДТП выдвинулись медики Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Партизанская вечером 20 октября ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

«Водитель, протаранивший микроавтобус, был пьян. ДТП случило неподалеку от остановки „Косарева“ в Калининском районе», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

Очевидцы уточнили, что до момента столкновения легковой автомобиль совершал опасные маневры. Одного из пешеходов он зацепил зеркалом на тротуаре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Партизанская вечером 20 октября ВАЗ, двигаясь на высокой скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. «Водитель, протаранивший микроавтобус, был пьян. ДТП случило неподалеку от остановки „Косарева“ в Калининском районе», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Очевидцы уточнили, что до момента столкновения легковой автомобиль совершал опасные маневры. Одного из пешеходов он зацепил зеркалом на тротуаре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...