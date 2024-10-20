20 октября 2024

«Это все от лукавого»: Лавров обвинил Байдена в обмане, вслед за Джонсоном

Лавров обвинил Байдена в обмане по вопросам ядерного сдерживания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров уличил Джо Байдена в обмане Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил американского президента Джо Байдена в обмане. Так он прокомментировал недавнее предложение главы США разговаривать с Россией о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий. Именно последняя формулировка смутила Лаврова, он отметил, что это «предложение от лукавого». До этого в МИД РФ обвинили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в обмане.

«Это все от лукавого. Призыв [США] разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит „без предварительных условий“? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — отметил Сергей Лавров в разговоре с журналистами «Аргументы и факты». Лавров уточнил, что разговаривать о ядерном сдерживании надо с учетом всех факторов, а не просто вбрасывать в инфополе красивые формулировки.

Ранее Джо Байден говорил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Лавров с этим не согласен. На днях в США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил, передает RT.

Министр международного ведомства РФ также недавно высказывался об обмане со стороны Бориса Джонсона. Последний в своих мемуарах говорил, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле в 2022 году. В МИД РФ подчеркнули, что это — ложь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил американского президента Джо Байдена в обмане. Так он прокомментировал недавнее предложение главы США разговаривать с Россией о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий. Именно последняя формулировка смутила Лаврова, он отметил, что это «предложение от лукавого». До этого в МИД РФ обвинили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в обмане. «Это все от лукавого. Призыв [США] разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит „без предварительных условий“? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — отметил Сергей Лавров в разговоре с журналистами «Аргументы и факты». Лавров уточнил, что разговаривать о ядерном сдерживании надо с учетом всех факторов, а не просто вбрасывать в инфополе красивые формулировки. Ранее Джо Байден говорил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Лавров с этим не согласен. На днях в США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил, передает RT. Министр международного ведомства РФ также недавно высказывался об обмане со стороны Бориса Джонсона. Последний в своих мемуарах говорил, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле в 2022 году. В МИД РФ подчеркнули, что это — ложь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...