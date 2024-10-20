«Это все от лукавого»: Лавров обвинил Байдена в обмане, вслед за Джонсоном

Лавров обвинил Байдена в обмане по вопросам ядерного сдерживания

21 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уличил Джо Байдена в обмане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил американского президента Джо Байдена в обмане. Так он прокомментировал недавнее предложение главы США разговаривать с Россией о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий. Именно последняя формулировка смутила Лаврова, он отметил, что это «предложение от лукавого». До этого в МИД РФ обвинили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в обмане. «Это все от лукавого. Призыв [США] разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит „без предварительных условий“? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — отметил Сергей Лавров в разговоре с журналистами «Аргументы и факты». Лавров уточнил, что разговаривать о ядерном сдерживании надо с учетом всех факторов, а не просто вбрасывать в инфополе красивые формулировки. Ранее Джо Байден говорил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Лавров с этим не согласен. На днях в США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил, передает RT. Министр международного ведомства РФ также недавно высказывался об обмане со стороны Бориса Джонсона. Последний в своих мемуарах говорил, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле в 2022 году. В МИД РФ подчеркнули, что это — ложь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил американского президента Джо Байдена в обмане. Так он прокомментировал недавнее предложение главы США разговаривать с Россией о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий. Именно последняя формулировка смутила Лаврова, он отметил, что это «предложение от лукавого». До этого в МИД РФ обвинили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в обмане. «Это все от лукавого. Призыв [США] разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман. Что значит „без предварительных условий“? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — отметил Сергей Лавров в разговоре с журналистами «Аргументы и факты». Лавров уточнил, что разговаривать о ядерном сдерживании надо с учетом всех факторов, а не просто вбрасывать в инфополе красивые формулировки. Ранее Джо Байден говорил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Лавров с этим не согласен. На днях в США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил, передает RT. Министр международного ведомства РФ также недавно высказывался об обмане со стороны Бориса Джонсона. Последний в своих мемуарах говорил, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле в 2022 году. В МИД РФ подчеркнули, что это — ложь.