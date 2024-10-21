Генерал НАТО: армия РФ будет еще сильнее к концу СВО

Российская армия станет сильнее к концу СВО на Украине. Об этом сообщает верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи.
«В конце конфликта на Украине, как бы парадоксально это ни выглядело, русская армия будет сильнее, чем сегодня», — передает Spiegel слова Каволи. Он добавил, что, несмотря на понесенные потери ВС РФ, российские бойцы совершенствуют опыт ведения боевых действий.
Североатлантическому альянсу необходимо начать самое большое перевооружение со времен холодной войны, отметил Каволи. По его словам, такие действия связаны с большой численностью и хорошей подготовленностью российских войск.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Россия непобедима в военном отношении, передает RT. По его словам, такой исход подтверждается потенциалом и историей страны.
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