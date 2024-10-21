Boeing сократит производство самолетов, чтобы остановить кризис

Ортберг: сокращение производства самолетов Boeing связано с кризисом в компании
© Служба новостей «URA.RU»
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В корпорации Boeing наблюдается кризис
В корпорации Boeing наблюдается кризис Фото:

Американская корпорация Boeing сократит производство авиалайнеров из-за проблем в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг, добавив, что такое решение поможет остановить кризис в компании.

«Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов» — отмечает The Wall Street Journal. Там же сказано, что решение было принято после тщательного аудита каждого подразделения. На прошлой неделе Boeing подписал соглашение о продаже одного из оборонных дочерних предприятий, которое производит вооружение для американской армии.

Согласно информации газеты, текущие проблемы Boeing значительно повлияли на рост финансовых проблем внутри компании. Так, в начале осени уже произошло сокращение заказов на популярные модели самолетов 737, 767 и 777.

Ранее Ортберг заявил о ближайшем сокращении 10% персонала. По его словам, сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников. Глава компании уточнил, что это вынужденная мера из-за трудностей в бизнесе.

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Американская корпорация Boeing сократит производство авиалайнеров из-за проблем в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг, добавив, что такое решение поможет остановить кризис в компании. «Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов» — отмечает The Wall Street Journal. Там же сказано, что решение было принято после тщательного аудита каждого подразделения. На прошлой неделе Boeing подписал соглашение о продаже одного из оборонных дочерних предприятий, которое производит вооружение для американской армии. Согласно информации газеты, текущие проблемы Boeing значительно повлияли на рост финансовых проблем внутри компании. Так, в начале осени уже произошло сокращение заказов на популярные модели самолетов 737, 767 и 777. Ранее Ортберг заявил о ближайшем сокращении 10% персонала. По его словам, сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников. Глава компании уточнил, что это вынужденная мера из-за трудностей в бизнесе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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