Boeing сократит производство самолетов, чтобы остановить кризис

Американская корпорация Boeing сократит производство авиалайнеров из-за проблем в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг, добавив, что такое решение поможет остановить кризис в компании.
«Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов» — отмечает The Wall Street Journal. Там же сказано, что решение было принято после тщательного аудита каждого подразделения. На прошлой неделе Boeing подписал соглашение о продаже одного из оборонных дочерних предприятий, которое производит вооружение для американской армии.
Согласно информации газеты, текущие проблемы Boeing значительно повлияли на рост финансовых проблем внутри компании. Так, в начале осени уже произошло сокращение заказов на популярные модели самолетов 737, 767 и 777.
Ранее Ортберг заявил о ближайшем сокращении 10% персонала. По его словам, сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников. Глава компании уточнил, что это вынужденная мера из-за трудностей в бизнесе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.