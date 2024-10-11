11 октября 2024

Boeing объявил о массовом увольнении тысяч сотрудников из-за проблем

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Boeing сокращает сотрудников из-за проблем с бизнесом
Компания Boeing сокращает сотрудников из-за проблем с бизнесом Фото:

Американская корпорация Boeing сократит 10% персонала, включая руководителей, из-за трудностей в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберга.

«В ближайшие месяцы мы сократим численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников», — заявил Ортберга в своем публичном сообщении. Содержание приводит газета The Washington Post.

Среди проблем бизнеса были упомянуты задержки в производстве программ 777X и 767 Freighter, которые оказали значительное влияние на операционную деятельность корпорации. Ортберг отметил, что текущее положение дел в компании можно охарактеризовать как «сложную позицию», а проблемы, с которыми пришлось столкнуться, трудно переоценить.

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Американская корпорация Boeing сократит 10% персонала, включая руководителей, из-за трудностей в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберга. «В ближайшие месяцы мы сократим численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников», — заявил Ортберга в своем публичном сообщении. Содержание приводит газета The Washington Post. Среди проблем бизнеса были упомянуты задержки в производстве программ 777X и 767 Freighter, которые оказали значительное влияние на операционную деятельность корпорации. Ортберг отметил, что текущее положение дел в компании можно охарактеризовать как «сложную позицию», а проблемы, с которыми пришлось столкнуться, трудно переоценить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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