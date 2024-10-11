Boeing объявил о массовом увольнении тысяч сотрудников из-за проблем

Американская корпорация Boeing сократит 10% персонала, включая руководителей, из-за трудностей в бизнесе. Об этом сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберга.
«В ближайшие месяцы мы сократим численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников», — заявил Ортберга в своем публичном сообщении. Содержание приводит газета The Washington Post.
Среди проблем бизнеса были упомянуты задержки в производстве программ 777X и 767 Freighter, которые оказали значительное влияние на операционную деятельность корпорации. Ортберг отметил, что текущее положение дел в компании можно охарактеризовать как «сложную позицию», а проблемы, с которыми пришлось столкнуться, трудно переоценить.
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