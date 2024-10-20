20 октября 2024

В Екатеринбурге улица Шефская ушла под воду, трамваи стоят. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
На место потопа приехали коммунальщики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 21 октября затопило улицу Шефская в районе Эльмаша. Под воду ушли дворы, дороги и трамвайные пути. Об этом рассказал очевидец.

«Во дворах ул. Шефская, 89/1 и 87/2 прорвало трубу, затоплено вплоть до трамвайных путей, транспорт стоит», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Отмечается, что на месте происшествия уже работают коммунальщики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 21 октября затопило улицу Шефская в районе Эльмаша. Под воду ушли дворы, дороги и трамвайные пути. Об этом рассказал очевидец. «Во дворах ул. Шефская, 89/1 и 87/2 прорвало трубу, затоплено вплоть до трамвайных путей, транспорт стоит», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Отмечается, что на месте происшествия уже работают коммунальщики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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