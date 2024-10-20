На место потопа приехали коммунальщики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге утром 21 октября затопило улицу Шефская в районе Эльмаша. Под воду ушли дворы, дороги и трамвайные пути. Об этом рассказал очевидец.

«Во дворах ул. Шефская, 89/1 и 87/2 прорвало трубу, затоплено вплоть до трамвайных путей, транспорт стоит», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Отмечается, что на месте происшествия уже работают коммунальщики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.