На место потопа приехали коммунальщики (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 21 октября затопило улицу Шефская в районе Эльмаша. Под воду ушли дворы, дороги и трамвайные пути. Об этом рассказал очевидец.
«Во дворах ул. Шефская, 89/1 и 87/2 прорвало трубу, затоплено вплоть до трамвайных путей, транспорт стоит», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Отмечается, что на месте происшествия уже работают коммунальщики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Водоканала». На момент публикации ответ не поступил.
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