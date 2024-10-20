Челябинские спортсменки успешно выступили на чемпионате России по дзюдо, завоевав медали в различных весовых категориях. Золотую медаль выиграла Сабина Гилязова, серебро досталось Таисии Киреевой, а бронзовую медаль завоевала Анастасия Холодилина, сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.
«Золотую медаль главного старта сезона завоевала подопечная Ивана Першина Сабина Гилязова в весовой категории 48 кг. Таисия Киреева успешно прошла в финал соревнований и заняла вторую ступень на пьедестале почета в категории до 70 кг. Анастасия Холодилина в весовой категории свыше 78 кг в упорной борьбе одержала победу в малом финале и заняла третье место», — сообщили в пресс-службе.
В дополнение к индивидуальным успехам, сборная Уральского федерального округа также показала хороший результат в командном зачете, заняв третье место среди федеральных округов. Победительница соревнований Гилязова поделилась, что не почувствовала сложностей при участии на чемпионате России, несмотря на недавнее участие в турнире по дзюдо «Большой шлем».
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