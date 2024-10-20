20 октября 2024

В Нижнем Тагиле массово эвакуируют школы и детсады из-за угрозы минирования. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
Учеников собирают на улице возле учреждений (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле утром 21 октября эвакуировали сразу несколько школ и детских садов из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал очевидец.

«Поступили сообщения о возможном минировании образовательных учреждений. В связи с этим были эвакуированы ученики и сотрудники нескольких школ и детских садов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника, отметившего, что учеников школы №12 собрали на улице возле учреждения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции. Там пояснили, что на данный момент проводится проверка.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле утром 21 октября эвакуировали сразу несколько школ и детских садов из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал очевидец. «Поступили сообщения о возможном минировании образовательных учреждений. В связи с этим были эвакуированы ученики и сотрудники нескольких школ и детских садов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника, отметившего, что учеников школы №12 собрали на улице возле учреждения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции. Там пояснили, что на данный момент проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...