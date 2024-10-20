В Нижнем Тагиле массово эвакуируют школы и детсады из-за угрозы минирования. Фото

21 октября 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Учеников собирают на улице возле учреждений (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле утром 21 октября эвакуировали сразу несколько школ и детских садов из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал очевидец. «Поступили сообщения о возможном минировании образовательных учреждений. В связи с этим были эвакуированы ученики и сотрудники нескольких школ и детских садов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника, отметившего, что учеников школы №12 собрали на улице возле учреждения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции. Там пояснили, что на данный момент проводится проверка. telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле утром 21 октября эвакуировали сразу несколько школ и детских садов из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал очевидец. «Поступили сообщения о возможном минировании образовательных учреждений. В связи с этим были эвакуированы ученики и сотрудники нескольких школ и детских садов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника, отметившего, что учеников школы №12 собрали на улице возле учреждения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции. Там пояснили, что на данный момент проводится проверка.