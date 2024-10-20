Учеников собирают на улице возле учреждений (архивное фото)
В Нижнем Тагиле утром 21 октября эвакуировали сразу несколько школ и детских садов из-за сообщений о минировании. Об этом рассказал очевидец.
«Поступили сообщения о возможном минировании образовательных учреждений. В связи с этим были эвакуированы ученики и сотрудники нескольких школ и детских садов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника, отметившего, что учеников школы №12 собрали на улице возле учреждения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции. Там пояснили, что на данный момент проводится проверка.
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