20 октября 2024

Срочник из Екатеринбурга, которого месяц искала мама, погиб в Курске

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Максиму было 19 лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Срочник из Екатеринбурга Максим Иванников, который без вести пропал в Курске, погиб. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области.

«Семья солдата Максима Иванникова получила официальное подтверждение его гибели. Ранее мать военнослужащего обратилась с просьбой включить его в список на обмен», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата.

Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск и 12 сентября последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. В настоящее время идут процедуры по возвращению тела Иванникова для похорон в его родной город Екатеринбург.

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Срочник из Екатеринбурга Максим Иванников, который без вести пропал в Курске, погиб. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Семья солдата Максима Иванникова получила официальное подтверждение его гибели. Ранее мать военнослужащего обратилась с просьбой включить его в список на обмен», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск и 12 сентября последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. В настоящее время идут процедуры по возвращению тела Иванникова для похорон в его родной город Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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