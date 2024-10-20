Срочник из Екатеринбурга, которого месяц искала мама, погиб в Курске

Срочник из Екатеринбурга Максим Иванников, который без вести пропал в Курске, погиб. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области.
«Семья солдата Максима Иванникова получила официальное подтверждение его гибели. Ранее мать военнослужащего обратилась с просьбой включить его в список на обмен», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата.
Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск и 12 сентября последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. В настоящее время идут процедуры по возвращению тела Иванникова для похорон в его родной город Екатеринбург.
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