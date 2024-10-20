Срочник из Екатеринбурга, которого месяц искала мама, погиб в Курске

21 октября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Максиму было 19 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Срочник из Екатеринбурга Максим Иванников, который без вести пропал в Курске, погиб. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Семья солдата Максима Иванникова получила официальное подтверждение его гибели. Ранее мать военнослужащего обратилась с просьбой включить его в список на обмен», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск и 12 сентября последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. В настоящее время идут процедуры по возвращению тела Иванникова для похорон в его родной город Екатеринбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срочник из Екатеринбурга Максим Иванников, который без вести пропал в Курске, погиб. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. «Семья солдата Максима Иванникова получила официальное подтверждение его гибели. Ранее мать военнослужащего обратилась с просьбой включить его в список на обмен», — сообщили в ведомстве. Аппарат уполномоченного по правам человека выразил свои соболезнования родным и близким солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После прохождения учебного центра в Егоршино он служил в ВДВ в Пскове. Два месяца до предполагаемой демобилизации солдат уехал в Курск и 12 сентября последний раз вышел на связь с семьей. Спустя неделю, 19 числа, он был объявлен пропавшим без вести. В настоящее время идут процедуры по возвращению тела Иванникова для похорон в его родной город Екатеринбург.