20 октября 2024
19 октября 2024

Девелопер из Екатеринбурга рассказал, как продвигается проект застройки на «Тихом Компросе» в Перми

«Брусника» в марте 2025 года презентует проект ЖК на «Тихом Компросе» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Девелопер планирует в Перми применить ту же стратегию, как и в других городах присутствия
Девелопер планирует в Перми применить ту же стратегию, как и в других городах присутствия Фото:

Девелопер «Брусника» из Екатеринбурга в марте 2025 года планирует презентовать проект жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал руководитель отдела маркетинга «Брусники» Сергей Ермак во время пресс-тура, сообщил журналист URA.RU с мероприятия.

«Сейчас разрабатывается проект по планировке территорий. После этого будет создан мастер-план. Его презентация запланирована на март-апрель 2025 года. В это же время хотим стартовать с продажами», — рассказал Ермак.

Он уточнил, что в Перми девелопер будет реализовывать такую же стратегию, как при строительстве домов в Екатеринбурге. Кроме жилья компания планирует сделать новые общественные пространства, которые станут доступны для всех жителей города. Ермак добавил, что на территории «Тихого Компроса» есть ограничения по этажности домов — от четырех до восьми этажей. Но компания выкупила еще территорию в микрорайоне Крохалева, которая расположена между улиц Лодыгина, Емельяна Ярославского и Солдатова. Там ограничений по этажности нет.

Ранее стало известно, что 23 сентября 2024 года девелопер «Брусника» выиграл аукцион на право комплексного развития территорий в Перми. Компания приобрела землю на «Тихом Компросе», ограниченную улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектам, а также территорию в микрорайоне Крохалева между улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь участков — 6,53 Га. На них расположены пять аварийных домов, которые «Брусника» обязуется расселить за свой счет. Компания выкупит у собственников 554 помещения. С 50% жителей уже достигнуты предварительные договоренности.

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Девелопер «Брусника» из Екатеринбурга в марте 2025 года планирует презентовать проект жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал руководитель отдела маркетинга «Брусники» Сергей Ермак во время пресс-тура, сообщил журналист URA.RU с мероприятия. «Сейчас разрабатывается проект по планировке территорий. После этого будет создан мастер-план. Его презентация запланирована на март-апрель 2025 года. В это же время хотим стартовать с продажами», — рассказал Ермак. Он уточнил, что в Перми девелопер будет реализовывать такую же стратегию, как при строительстве домов в Екатеринбурге. Кроме жилья компания планирует сделать новые общественные пространства, которые станут доступны для всех жителей города. Ермак добавил, что на территории «Тихого Компроса» есть ограничения по этажности домов — от четырех до восьми этажей. Но компания выкупила еще территорию в микрорайоне Крохалева, которая расположена между улиц Лодыгина, Емельяна Ярославского и Солдатова. Там ограничений по этажности нет. Ранее стало известно, что 23 сентября 2024 года девелопер «Брусника» выиграл аукцион на право комплексного развития территорий в Перми. Компания приобрела землю на «Тихом Компросе», ограниченную улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектам, а также территорию в микрорайоне Крохалева между улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь участков — 6,53 Га. На них расположены пять аварийных домов, которые «Брусника» обязуется расселить за свой счет. Компания выкупит у собственников 554 помещения. С 50% жителей уже достигнуты предварительные договоренности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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