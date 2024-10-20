Девелопер из Екатеринбурга рассказал, как продвигается проект застройки на «Тихом Компросе» в Перми

Девелопер «Брусника» из Екатеринбурга в марте 2025 года планирует презентовать проект жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал руководитель отдела маркетинга «Брусники» Сергей Ермак во время пресс-тура, сообщил журналист URA.RU с мероприятия.
«Сейчас разрабатывается проект по планировке территорий. После этого будет создан мастер-план. Его презентация запланирована на март-апрель 2025 года. В это же время хотим стартовать с продажами», — рассказал Ермак.
Он уточнил, что в Перми девелопер будет реализовывать такую же стратегию, как при строительстве домов в Екатеринбурге. Кроме жилья компания планирует сделать новые общественные пространства, которые станут доступны для всех жителей города. Ермак добавил, что на территории «Тихого Компроса» есть ограничения по этажности домов — от четырех до восьми этажей. Но компания выкупила еще территорию в микрорайоне Крохалева, которая расположена между улиц Лодыгина, Емельяна Ярославского и Солдатова. Там ограничений по этажности нет.
Ранее стало известно, что 23 сентября 2024 года девелопер «Брусника» выиграл аукцион на право комплексного развития территорий в Перми. Компания приобрела землю на «Тихом Компросе», ограниченную улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектам, а также территорию в микрорайоне Крохалева между улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь участков — 6,53 Га. На них расположены пять аварийных домов, которые «Брусника» обязуется расселить за свой счет. Компания выкупит у собственников 554 помещения. С 50% жителей уже достигнуты предварительные договоренности.
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