В Екатеринбурге жестоко зарезали администратора «Пятерочки»

Мотивы, из-за которых расправились с женщиной, пока неизвестны Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный жестоко расправился с администратором магазина «Пятерочка», изрезав ножом. От полученных травм 53-летняя женщина умерла в больнице, сообщил источник URA.RU.

«В минувшую пятницу утром кто-то позвонил в дверь мужчины, живущего на Заводской. Он открыл и увидел соседку, которая лежала на лестничной клетке вся в крови. Та сказала, что неизвестный изрезал ее ножом, попросила вызвать скорую и заползла к себе в квартиру», — рассказал собеседник агентства.

В больнице у женщины диагностировали серьезные травмы — множественные ранения грудной клетки, поясницы, живота, рук и коленей. У пострадавшей были повреждены жизненно важные органы, она скончалась в реанимации. В ее квартире криминалисты нашли два ножа, постельное белье и одежду со следами крови. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» (ч.3 ст. 30 УК РФ) и «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). В пресс-службу СКР отправлен запрос, ответ ожидается.