В Челябинске завершились поиски девушки с дезориентацией, она жива

Волонтеры нашли девушку
В Челябинске спустя пять дней поисков нашли 17-летнюю девушку с дезориентацией. Она жива, сообщили URA.RU в официальной группе «ЛизаАлерт» в соцсетях.
«Найдена, жива! Большое спасибо всем, кто участвовал в поиске», — сообщили URA.RU в поисковой группе в «ВКонтакте».
Поиски девушки длились пять дней, с 16 октября. В сводке было указано, что девушка дезориентирована.
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