20 октября 2024

В Челябинске завершились поиски девушки с дезориентацией, она жива

© Служба новостей «URA.RU»
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Лиза Алерт на Кировке. Челябинск, лизаалерт, лиза алерт, поисковики
Волонтеры нашли девушку Фото:

В Челябинске спустя пять дней поисков нашли 17-летнюю девушку с дезориентацией. Она жива, сообщили URA.RU в официальной группе «ЛизаАлерт» в соцсетях.

«Найдена, жива! Большое спасибо всем, кто участвовал в поиске», — сообщили URA.RU в поисковой группе в «ВКонтакте».

Поиски девушки длились пять дней, с 16 октября. В сводке было указано, что девушка дезориентирована.

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В Челябинске спустя пять дней поисков нашли 17-летнюю девушку с дезориентацией. Она жива, сообщили URA.RU в официальной группе «ЛизаАлерт» в соцсетях. «Найдена, жива! Большое спасибо всем, кто участвовал в поиске», — сообщили URA.RU в поисковой группе в «ВКонтакте». Поиски девушки длились пять дней, с 16 октября. В сводке было указано, что девушка дезориентирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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