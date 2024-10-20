В Челябинске завершились поиски девушки с дезориентацией, она жива

21 октября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Волонтеры нашли девушку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске спустя пять дней поисков нашли 17-летнюю девушку с дезориентацией. Она жива, сообщили URA.RU в официальной группе «ЛизаАлерт» в соцсетях. «Найдена, жива! Большое спасибо всем, кто участвовал в поиске», — сообщили URA.RU в поисковой группе в «ВКонтакте». Поиски девушки длились пять дней, с 16 октября. В сводке было указано, что девушка дезориентирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске спустя пять дней поисков нашли 17-летнюю девушку с дезориентацией. Она жива, сообщили URA.RU в официальной группе «ЛизаАлерт» в соцсетях. «Найдена, жива! Большое спасибо всем, кто участвовал в поиске», — сообщили URA.RU в поисковой группе в «ВКонтакте». Поиски девушки длились пять дней, с 16 октября. В сводке было указано, что девушка дезориентирована.