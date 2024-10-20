Главный по свердловским туркластерам уходит в отставку

Глава УК ТРК СО Гункевич уходит в отставку

21 октября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Леонид Гункевич возглавлял АНО УК ТРК СО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич покидает пост. Об этом он сам заявил корреспонденту URA.RU, комментируя появившиеся ранее слухи. «Еще 11 октября перед отпуском все дела и необходимую документацию я передал заместителю, который работает в статусе и. о. Уведомление о решении также было направлено и в областной департамент туризма», — пояснил Гункевич. Причиной увольнения он назвал желание сосредоточиться на общественной деятельности и коммерческих проектах. Гункевич возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО. При этом туризм в его сфере деятельности останется — в «Деловой России» он занимает пост сопредседателя федерального комитета по туризму. Более развернутый комментарий Гункевич пообещал дать после своего возвращения с отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич покидает пост. Об этом он сам заявил корреспонденту URA.RU, комментируя появившиеся ранее слухи. «Еще 11 октября перед отпуском все дела и необходимую документацию я передал заместителю, который работает в статусе и. о. Уведомление о решении также было направлено и в областной департамент туризма», — пояснил Гункевич. Причиной увольнения он назвал желание сосредоточиться на общественной деятельности и коммерческих проектах. Гункевич возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО. При этом туризм в его сфере деятельности останется — в «Деловой России» он занимает пост сопредседателя федерального комитета по туризму. Более развернутый комментарий Гункевич пообещал дать после своего возвращения с отдыха.