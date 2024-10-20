20 октября 2024

Главный по свердловским туркластерам уходит в отставку

Глава УК ТРК СО Гункевич уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Офис Гора Белая. Екатеринбург, гункевич леонид
Леонид Гункевич возглавлял АНО УК ТРК СО Фото:

Глава управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич покидает пост. Об этом он сам заявил корреспонденту URA.RU, комментируя появившиеся ранее слухи.

«Еще 11 октября перед отпуском все дела и необходимую документацию я передал заместителю, который работает в статусе и. о. Уведомление о решении также было направлено и в областной департамент туризма», — пояснил Гункевич.

Причиной увольнения он назвал желание сосредоточиться на общественной деятельности и коммерческих проектах. Гункевич возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО. При этом туризм в его сфере деятельности останется — в «Деловой России» он занимает пост сопредседателя федерального комитета по туризму. Более развернутый комментарий Гункевич пообещал дать после своего возвращения с отдыха.

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Глава управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич покидает пост. Об этом он сам заявил корреспонденту URA.RU, комментируя появившиеся ранее слухи. «Еще 11 октября перед отпуском все дела и необходимую документацию я передал заместителю, который работает в статусе и. о. Уведомление о решении также было направлено и в областной департамент туризма», — пояснил Гункевич. Причиной увольнения он назвал желание сосредоточиться на общественной деятельности и коммерческих проектах. Гункевич возглавляет свердловское отделение «Деловой России», входит в Генсовет общероссийской общественной организации и является координатором «Деловой России» по УрФО. При этом туризм в его сфере деятельности останется — в «Деловой России» он занимает пост сопредседателя федерального комитета по туризму. Более развернутый комментарий Гункевич пообещал дать после своего возвращения с отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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