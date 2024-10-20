20 октября 2024
19 октября 2024

В Тюмени умерла председатель Совета ветеранов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка умерла на 84-м году жизни
Тюменка умерла на 84-м году жизни Фото:

В Тюмени скончалась председатель Совета ветеранов спорта Екатерина Коновалова. Ей было 83 года. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. 

«Екатерина Петровна прошла путь от учителя физической культуры в общеобразовательной школе до руководителя профильного городского ведомства. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области», — написал Афанасьев в своих соцсетях.

По инициативе женщины в городе начали проводить международный марафон и конкурс «Тюмень спортивная». Как добавил мэр Тюмени, особое внимание Екатерина уделяла работе с федерациями по разным видам спорта.

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В Тюмени скончалась председатель Совета ветеранов спорта Екатерина Коновалова. Ей было 83 года. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.  «Екатерина Петровна прошла путь от учителя физической культуры в общеобразовательной школе до руководителя профильного городского ведомства. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области», — написал Афанасьев в своих соцсетях. По инициативе женщины в городе начали проводить международный марафон и конкурс «Тюмень спортивная». Как добавил мэр Тюмени, особое внимание Екатерина уделяла работе с федерациями по разным видам спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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