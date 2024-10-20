В Тюмени умерла председатель Совета ветеранов спорта

В Тюмени скончалась председатель Совета ветеранов спорта Екатерина Коновалова. Ей было 83 года. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Екатерина Петровна прошла путь от учителя физической культуры в общеобразовательной школе до руководителя профильного городского ведомства. Более 40 лет жизни она посвятила развитию физической культуры и спорта в Тюменской области», — написал Афанасьев в своих соцсетях.
По инициативе женщины в городе начали проводить международный марафон и конкурс «Тюмень спортивная». Как добавил мэр Тюмени, особое внимание Екатерина уделяла работе с федерациями по разным видам спорта.
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