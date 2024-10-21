Блогер Милохин бросил свою «бомжующую» семью

Блогер Даня Милохин не помогает приемному отцу, чей дом сгорел в Анапе
© Служба новостей «URA.RU»
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Приемная семья Милохина вынуждена кочевать по гостиницам и арендным квартирам
Приемная семья Милохина вынуждена кочевать по гостиницам и арендным квартирам Фото:

Популярный блогер Даня Милохин не оказывает никакой помощи своему приемному отцу, семья которого осталась без жилья. Их дом в Анапе подожгли хейтеры Милохина, в результате чего он полностью сгорел, и сейчас они вынуждены «бомжевать» по гостиницам и арендованным квартирам.

«По словам приемного отца Дани, он „бомжует“ вместе с семьей по гостиницам и арендованному жилью. В скором времени им нужно будет „как-то выживать“, так как накопления на исходе», — передает Life.ru. Отец Милохина отметил, что сейчас его семья находится в безопасном месте, но несмотря на это их накопленные денежные средства почти на исходе. Кроме того он заявил, что не хочет просить помощи у приемного сына, чтобы не отвлекать его от подготовки к новому бою в Дубае.

За месяц цена объекта была снижена с 15 миллионов до 11,9 миллионов рублей. Причиной этому послужило отсутствие интереса со стороны покупателей.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 сентября во двор дома приемного отца Милохина в Анапе был брошен коктейль Молотова. Вместе с бутылкой находилась записка, где высказывалось предложение отправить блогера на специальную военную операцию, а его семью — «в ад». После этого инцидента Тюленев немедленно перевез своих родных в безопасное место.

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Популярный блогер Даня Милохин не оказывает никакой помощи своему приемному отцу, семья которого осталась без жилья. Их дом в Анапе подожгли хейтеры Милохина, в результате чего он полностью сгорел, и сейчас они вынуждены «бомжевать» по гостиницам и арендованным квартирам. «По словам приемного отца Дани, он „бомжует“ вместе с семьей по гостиницам и арендованному жилью. В скором времени им нужно будет „как-то выживать“, так как накопления на исходе», — передает Life.ru. Отец Милохина отметил, что сейчас его семья находится в безопасном месте, но несмотря на это их накопленные денежные средства почти на исходе. Кроме того он заявил, что не хочет просить помощи у приемного сына, чтобы не отвлекать его от подготовки к новому бою в Дубае. За месяц цена объекта была снижена с 15 миллионов до 11,9 миллионов рублей. Причиной этому послужило отсутствие интереса со стороны покупателей. Напомним, что в ночь с 14 на 15 сентября во двор дома приемного отца Милохина в Анапе был брошен коктейль Молотова. Вместе с бутылкой находилась записка, где высказывалось предложение отправить блогера на специальную военную операцию, а его семью — «в ад». После этого инцидента Тюленев немедленно перевез своих родных в безопасное место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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