Блогер Милохин бросил свою «бомжующую» семью

Популярный блогер Даня Милохин не оказывает никакой помощи своему приемному отцу, семья которого осталась без жилья. Их дом в Анапе подожгли хейтеры Милохина, в результате чего он полностью сгорел, и сейчас они вынуждены «бомжевать» по гостиницам и арендованным квартирам.
«По словам приемного отца Дани, он „бомжует“ вместе с семьей по гостиницам и арендованному жилью. В скором времени им нужно будет „как-то выживать“, так как накопления на исходе», — передает Life.ru. Отец Милохина отметил, что сейчас его семья находится в безопасном месте, но несмотря на это их накопленные денежные средства почти на исходе. Кроме того он заявил, что не хочет просить помощи у приемного сына, чтобы не отвлекать его от подготовки к новому бою в Дубае.
За месяц цена объекта была снижена с 15 миллионов до 11,9 миллионов рублей. Причиной этому послужило отсутствие интереса со стороны покупателей.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 сентября во двор дома приемного отца Милохина в Анапе был брошен коктейль Молотова. Вместе с бутылкой находилась записка, где высказывалось предложение отправить блогера на специальную военную операцию, а его семью — «в ад». После этого инцидента Тюленев немедленно перевез своих родных в безопасное место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.