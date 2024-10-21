В Челябинске в третьем квартале 2024 года в топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли машинисты спецтехники, поездов и самолетов. Представителям данной сферы готовы платить 97 тысяч 272 рубля в месяц, их заработок за год вырос на 27%. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске по итогам третьего квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми стали машинисты спецтехники, поездов и самолетов — средняя заработная плата у них составила 97 тысяч 272 рубля в месяц за полный рабочий день. Заработок в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 27%», — сообщили в пресс-службе.
Высокий уровень заработка у машинистов объясняется стабильным спросом на специалистов в сфере управления сложной техникой. Большим спросом пользуются пилоты, водители бульдозеров и экскаваторов, крановщики, машинисты и трактористы.
Также высокий заработок предлагается специалистам, которые трудятся в сфере перевозки пассажиров и доставки грузов. В среднем представителям данной отрасли готовы платить 92 тысячи 509 рублей. К данной сфере относят курьеров, водителей-экспедиторов, дальнобойщиков и таксистов, а также водителей общественного транспорта. Их зарплата за год в среднем поднялась на 10%.
Третью строчку рейтинга занимают операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. В основном в данном промышленном секторе трудятся фрезеровщики, литейщики, вальцовщики и станочники. В третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года их зарплата выросла на 17% до 87 тысяч 58 рублей в месяц.
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