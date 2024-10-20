В Железнодорожном районе Екатеринбурга 21 октября бесследно пропала девятилетняя Анита Ильина. На поиски ребенка вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Ребенок ростом 140—146 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в голубую куртку с мехом на капюшоне, белую водолазку, синие брюки и черные ботинки. С собой у девочки мешок для сменной обуви», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте».
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 11. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)356-42-11, «112» или «102».
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