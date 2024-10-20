20 октября 2024

Девятилетняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге. Фото

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Октябрь в городе. Челябинск, ребенок, сквер, аллея, алое поле, подросток, парк, девочка, школьница, спина ребенка
Ребенка ищут силовики и спасатели (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 21 октября бесследно пропала девятилетняя Анита Ильина. На поиски ребенка вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Ребенок ростом 140—146 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в голубую куртку с мехом на капюшоне, белую водолазку, синие брюки и черные ботинки. С собой у девочки мешок для сменной обуви», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 11. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)356-42-11, «112» или «102».

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 21 октября бесследно пропала девятилетняя Анита Ильина. На поиски ребенка вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Ребенок ростом 140—146 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в голубую куртку с мехом на капюшоне, белую водолазку, синие брюки и черные ботинки. С собой у девочки мешок для сменной обуви», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 11. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)356-42-11, «112» или «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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