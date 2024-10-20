Девятилетняя школьница бесследно пропала в Екатеринбурге. Фото

21 октября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ребенка ищут силовики и спасатели (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга 21 октября бесследно пропала девятилетняя Анита Ильина. На поиски ребенка вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Ребенок ростом 140—146 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в голубую куртку с мехом на капюшоне, белую водолазку, синие брюки и черные ботинки. С собой у девочки мешок для сменной обуви», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 11. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)356-42-11, «112» или «102». сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 21 октября бесследно пропала девятилетняя Анита Ильина. На поиски ребенка вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Ребенок ростом 140—146 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи была одета в голубую куртку с мехом на капюшоне, белую водолазку, синие брюки и черные ботинки. С собой у девочки мешок для сменной обуви», — следует из сообщения поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 11. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)356-42-11, «112» или «102».