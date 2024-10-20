В поселке Черноисточинск 20 октября спасатели обнаружили в пруду труп рыбака. Тело находилось в 15 метрах от берега. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».
«Накануне диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил вызов о том, что в поселке Черноисточинск, недалеко от базы отдыха „Верхний прудок“, в водоеме, 15 метров от берега, заметили тело мужчины. Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина, рыбак», — следует из сообщения.
Отмечается, что на данной территории толщина льда сейчас составляет максимум четыре сантиметра. «Это невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Будьте бдительнее, берегите себя», — предупредили спасатели.
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