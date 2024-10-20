В пруду под Нижним Тагилом обнаружили труп рыбака. Фото

21 октября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Тело достали спасатели (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В поселке Черноисточинск 20 октября спасатели обнаружили в пруду труп рыбака. Тело находилось в 15 метрах от берега. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Накануне диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил вызов о том, что в поселке Черноисточинск, недалеко от базы отдыха „Верхний прудок“, в водоеме, 15 метров от берега, заметили тело мужчины. Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина, рыбак», — следует из сообщения. Отмечается, что на данной территории толщина льда сейчас составляет максимум четыре сантиметра. «Это невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Будьте бдительнее, берегите себя», — предупредили спасатели. сообщество «МБУ „Центр защиты населения“» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Черноисточинск 20 октября спасатели обнаружили в пруду труп рыбака. Тело находилось в 15 метрах от берега. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Накануне диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил вызов о том, что в поселке Черноисточинск, недалеко от базы отдыха „Верхний прудок“, в водоеме, 15 метров от берега, заметили тело мужчины. Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина, рыбак», — следует из сообщения. Отмечается, что на данной территории толщина льда сейчас составляет максимум четыре сантиметра. «Это невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Будьте бдительнее, берегите себя», — предупредили спасатели.