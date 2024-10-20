20 октября 2024

В пруду под Нижним Тагилом обнаружили труп рыбака. Фото

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Виды Перми, пруд, купальный сезон, спасательная лодка
Тело достали спасатели (архивное фото) Фото:

В поселке Черноисточинск 20 октября спасатели обнаружили в пруду труп рыбака. Тело находилось в 15 метрах от берега. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».

«Накануне диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил вызов о том, что в поселке Черноисточинск, недалеко от базы отдыха „Верхний прудок“, в водоеме, 15 метров от берега, заметили тело мужчины. Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина, рыбак», — следует из сообщения.

Отмечается, что на данной территории толщина льда сейчас составляет максимум четыре сантиметра. «Это невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Будьте бдительнее, берегите себя», — предупредили спасатели.

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В поселке Черноисточинск 20 октября спасатели обнаружили в пруду труп рыбака. Тело находилось в 15 метрах от берега. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Накануне диспетчеру МБУ „Центр защиты населения“ поступил вызов о том, что в поселке Черноисточинск, недалеко от базы отдыха „Верхний прудок“, в водоеме, 15 метров от берега, заметили тело мужчины. Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина, рыбак», — следует из сообщения. Отмечается, что на данной территории толщина льда сейчас составляет максимум четыре сантиметра. «Это невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека. Будьте бдительнее, берегите себя», — предупредили спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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