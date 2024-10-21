Трассу М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 22 октября перекроют на время буровзрывных работ. Ограничения будут действовать до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ 22 октября с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Объезд для легкового транспорта организуют через маршрут Аша — Миньяр — Сим. Большегрузы смогут проехать по участку только после снятия ограничений.
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