Трассу М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

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Перекрытие из-за взрывов запланировано с 9:00 до 14:00 22 октября
Перекрытие из-за взрывов запланировано с 9:00 до 14:00 22 октября Фото:

Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 22 октября перекроют на время буровзрывных работ. Ограничения будут действовать до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ 22 октября с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Объезд для легкового транспорта организуют через маршрут Аша — Миньяр — Сим. Большегрузы смогут проехать по участку только после снятия ограничений.

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Трассу М-5 в Ашинском районе Челябинской области 22 октября перекроют на время буровзрывных работ. Ограничения будут действовать до 14:00, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением буровзрывных работ на участке М-5 „Урал“ 22 октября с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Объезд для легкового транспорта организуют через маршрут Аша — Миньяр — Сим. Большегрузы смогут проехать по участку только после снятия ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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