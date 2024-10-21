Силовики задержали троих мошенников (архивное фото)
Задержанную в Екатеринбурге на проспекте Ленина троицу, передвигавшуюся на BMW M5, этапируют в Москву. Мужчины являются подельниками. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Всего задержали троих подельников. Сегодня [21 октября] их этапируют в Москву. Видимо, в столице было заведено дело», — сказал собеседник.
Мужчин задержали днем 21 октября. Операцию проводили сотрудники спецслужб.
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