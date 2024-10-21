Задержанных в Екатеринбурге владельца BMW M5 и его сообщников этапируют в Москву

Силовики задержали троих мошенников (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Задержанную в Екатеринбурге на проспекте Ленина троицу, передвигавшуюся на BMW M5, этапируют в Москву. Мужчины являются подельниками. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Всего задержали троих подельников. Сегодня [21 октября] их этапируют в Москву. Видимо, в столице было заведено дело», — сказал собеседник.

Мужчин задержали днем 21 октября. Операцию проводили сотрудники спецслужб.

Фото: читатель URA.RU