Раскрыты подробности задержания владельца элитного BMW в центре Екатеринбурга. Фото

Задержанных в Екатеринбурге владельца BMW M5 и его сообщников этапируют в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали троих мошенников (архивное фото) Фото:

Задержанную в Екатеринбурге на проспекте Ленина троицу, передвигавшуюся на BMW M5, этапируют в Москву. Мужчины являются подельниками. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Всего задержали троих подельников. Сегодня [21 октября] их этапируют в Москву. Видимо, в столице было заведено дело», — сказал собеседник.

Мужчин задержали днем 21 октября. Операцию проводили сотрудники спецслужб.

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Задержанную в Екатеринбурге на проспекте Ленина троицу, передвигавшуюся на BMW M5, этапируют в Москву. Мужчины являются подельниками. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Всего задержали троих подельников. Сегодня [21 октября] их этапируют в Москву. Видимо, в столице было заведено дело», — сказал собеседник. Мужчин задержали днем 21 октября. Операцию проводили сотрудники спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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