В Кремле прокомментировали отправку войск КНДР в зону СВО

Песков опроверг информацию об отправке Пхеньяном своих войск в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков дал ответ на вопрос об отправке бойцов КНДР в зону СВО
Песков дал ответ на вопрос об отправке бойцов КНДР в зону СВО Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейский войск в зону СВО. По его словам, в сети много противоречивой информации, которая не имеет подтверждения.

«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, Пентагон говорит то, что не имеет подтверждения. Много противоречивой информации так и надо относиться к ней», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Северная Корея является близким соседом и важным партнером для России. Сотрудничество между странами сейчас развивается сразу в нескольких областях.

Так, на днях Россия и Северная Корея заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются координировать свои усилия в ответ на возможные агрессивные действия третьих стран.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейский войск в зону СВО. По его словам, в сети много противоречивой информации, которая не имеет подтверждения. «Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, Пентагон говорит то, что не имеет подтверждения. Много противоречивой информации так и надо относиться к ней», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Северная Корея является близким соседом и важным партнером для России. Сотрудничество между странами сейчас развивается сразу в нескольких областях. Так, на днях Россия и Северная Корея заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются координировать свои усилия в ответ на возможные агрессивные действия третьих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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