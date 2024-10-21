В Кремле прокомментировали отправку войск КНДР в зону СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке северокорейский войск в зону СВО. По его словам, в сети много противоречивой информации, которая не имеет подтверждения.
«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, Пентагон говорит то, что не имеет подтверждения. Много противоречивой информации так и надо относиться к ней», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что Северная Корея является близким соседом и важным партнером для России. Сотрудничество между странами сейчас развивается сразу в нескольких областях.
Так, на днях Россия и Северная Корея заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются координировать свои усилия в ответ на возможные агрессивные действия третьих стран.
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