В Екатеринбурге резко упали продажи новых квартир

«Объектив.рф»: в Екатеринбурге на 61,64% упали продажи в новостройках

Цена одного «квадрата» достигла 150 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге количество сделок на первичном рынке жилья упало на 61,64% за год. Об этом URA.RU рассказали в «Объектив.рф», проведя анализ состояния рынка новостроек.

«В сентябре 2023-го количество сделок на первичном рынке составляло 4953 штуки, а в сентябре сократилось до 1900 штук. Показатели упали на 61,64%», — следует из аналитики. При этом средняя квадратный метр подорожал на 17,20%. Годом ранее стоимость «квадрата» составляла 127,9 тысяч рублей, теперь — 150 тысяч рублей.

Также увеличилась и средняя стоимость квартир в новостройках (+24,77%). В сентябре 2023-го они стоили 5,6 миллиона рублей, а в сентябре 2024-го уже 7 миллионов рублей.

«Падение продаж в первую очередь связано с окончанием льготной ипотеки. Во II квартале она была причиной ажиотажно-высокого спроса, в III образовался „эффект отмены“ и те покупатели, которые ожидали отмены льготной ипотеки, перенесли свои действия [покупку квартиры] с III квартала на II», — прокомментировал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По его словам, с учетом текущих рыночных ставок, тех покупателей, кто готов брать ипотеку по общим условиям, остались единицы. «Круг потенциальных покупателей сузился даже по оставшимся льготным программам: там либо нет лимитов, либо первоначальный взнос составляет 50%, под это приходится подстраиваться или копить на покупку квартиры», — подытожил Хорьков.