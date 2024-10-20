Состояние пермского дома, в котором на пожаре сгорели дети, оценят эксперты

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов провел внеочередную комиссию по ЧС из-за пожара в жилом доме в поселке Уральском, где погибли трое детей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Провел внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям, представителям всех профильных ведомств и служб поставлены первоочередные задачи. Главная задача — размещение тех, чье жилье пострадало от пожара. Один человек остро нуждается в предоставлении жилья, остальные разместились у родственников. Управлению ЖКХ, благоустройства и транспорта поручено сегодня же составить список маневренного жилья», — сообщил Хаертдинов.
По словам чиновника, для определения возможности проживания во втором подъезде пострадавшего от пожара дома привлекут организацию, которая даст независимую экспертную оценку. Сейчас жильцам восстановят подачу электричества, воды и тепла. Для профилактической работы в пожароопасных домах создается рабочая группа. Семьям, где есть инвалиды, и многодетным предоставят пожарные извещатели.
Ранее URA.RU рассказывало, что в пожар охватил жилой двухэтажный дом по улице Северной, 21 в поселке Уральском. В огне погибли мальчики одного, трех и пяти лет. Их матери на месте оказали помощь медики.
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