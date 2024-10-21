В ЕС задумались над отправкой миротворцев на Украину

Politico: ЕС должен отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта

21 октября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

ЕС должен взять на себя ответственность за размещение миротворцев на Украине, пишет Politico Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico. «Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США. Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска. Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico. «Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США. Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска. Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий.