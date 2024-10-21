В ЕС задумались над отправкой миротворцев на Украину

Politico: ЕС должен отправить миротворцев на Украину после завершения конфликта
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ЕС должен взять на себя ответственность за размещение миротворцев на Украине, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico.

«Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США.

Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска.

Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий.

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Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico. «Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США. Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска. Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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