Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico.
«Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США.
Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска.
Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий.
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Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть возможность отправки миротворческих войск на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет газета Politico. «Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить миротворческие войска на Украину после завершения конфликта», — говорится в материале газеты. Это мнение поддерживает бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштейн, который подчеркивает, что европейские страны должны взять на себя эту ответственность, а не НАТО или США. Он предлагает вариант завершения конфликта по «корейскому сценарию» с созданием демилитаризованной зоны. Там должны будут находиться европейские войска. Еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение европейских войск на Украине может иметь серьезные последствия. Он предупредил о потенциально негативных последствиях для Киева при таком развитии событий.