Кремль отреагировал на желание ЕС разместить войска на Украине

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на желание ЕС разместить войска на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле ожидают деталей информации о том, что Евросоюз может разместить свою военную миссию на границе Украины и Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, если это произойдет, это чревато серьезными последствиями.

«Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков.

Власти Франции не исключают отправку европейской военной миссии на границу Украины с Белоруссией. Об этом на заседании ПАСЕ сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Объясняется это необходимостью высвободить подразделения ВСУ для фронта.

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В Кремле ожидают деталей информации о том, что Евросоюз может разместить свою военную миссию на границе Украины и Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, если это произойдет, это чревато серьезными последствиями. «Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков. Власти Франции не исключают отправку европейской военной миссии на границу Украины с Белоруссией. Об этом на заседании ПАСЕ сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Объясняется это необходимостью высвободить подразделения ВСУ для фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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