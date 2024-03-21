Кремль отреагировал на желание ЕС разместить войска на Украине

21 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на желание ЕС разместить войска на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле ожидают деталей информации о том, что Евросоюз может разместить свою военную миссию на границе Украины и Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, если это произойдет, это чревато серьезными последствиями. «Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков. Власти Франции не исключают отправку европейской военной миссии на границу Украины с Белоруссией. Об этом на заседании ПАСЕ сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Объясняется это необходимостью высвободить подразделения ВСУ для фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле ожидают деталей информации о том, что Евросоюз может разместить свою военную миссию на границе Украины и Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, если это произойдет, это чревато серьезными последствиями. «Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков. Власти Франции не исключают отправку европейской военной миссии на границу Украины с Белоруссией. Об этом на заседании ПАСЕ сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Объясняется это необходимостью высвободить подразделения ВСУ для фронта.