Кремль отреагировал на желание ЕС разместить войска на Украине

В Кремле ожидают деталей информации о том, что Евросоюз может разместить свою военную миссию на границе Украины и Белоруссии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, если это произойдет, это чревато серьезными последствиями.
«Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков.
Власти Франции не исключают отправку европейской военной миссии на границу Украины с Белоруссией. Об этом на заседании ПАСЕ сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Объясняется это необходимостью высвободить подразделения ВСУ для фронта.
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