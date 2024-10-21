Экс-владельцы «Макфы» обжаловали национализацию холдинга

21 октября 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Основатель «Макфы» Михаил Юревич и его семья продолжают борьбу за активы холдинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Семья челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом сообщил представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов. «Жалобы поданы 21 октября. Обжалуются решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского облсуда от 30 июля 2024 года», — написал Трунов в своем telegram-канале. Юрист назвал основания для обжалования: Нарушение сроков давности. Прокурор обратился в суд спустя более 20 лет после приобретения компаний холдинга МАКФА.

Незаконное применение утративших положений ст. 169 ГК РФ (закон обратной силы не имеет).

Должностные подлоги суда первой инстанции.

Нарушение конституционного принципа подсудности. Также, по его мнению, в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию «незаконное участие в предпринимательской деятельности — ст. 289 УК РФ» экс-губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова; незаконно расширила круг ответчиков, поскольку «семь ответчиков никогда не были чиновниками». Помимо этого, Трунов ссылается на «отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений» и «нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ». После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом сообщил представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов. «Жалобы поданы 21 октября. Обжалуются решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского облсуда от 30 июля 2024 года», — написал Трунов в своем telegram-канале. Юрист назвал основания для обжалования: Также, по его мнению, в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию «незаконное участие в предпринимательской деятельности — ст. 289 УК РФ» экс-губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова; незаконно расширила круг ответчиков, поскольку «семь ответчиков никогда не были чиновниками». Помимо этого, Трунов ссылается на «отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений» и «нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ». После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.