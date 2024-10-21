Экс-владельцы «Макфы» обжаловали национализацию холдинга

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Юревич. Челябинск, юревич михаил, тесленко виталий
Основатель «Макфы» Михаил Юревич и его семья продолжают борьбу за активы холдинга Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Семья челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом сообщил представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов.

«Жалобы поданы 21 октября. Обжалуются решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского облсуда от 30 июля 2024 года», — написал Трунов в своем telegram-канале.

Юрист назвал основания для обжалования:

  • Нарушение сроков давности. Прокурор обратился в суд спустя более 20 лет после приобретения компаний холдинга МАКФА.
  • Незаконное применение утративших положений ст. 169 ГК РФ (закон обратной силы не имеет).
  • Должностные подлоги суда первой инстанции.
  • Нарушение конституционного принципа подсудности.

Также, по его мнению, в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию «незаконное участие в предпринимательской деятельности — ст. 289 УК РФ» экс-губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова; незаконно расширила круг ответчиков, поскольку «семь ответчиков никогда не были чиновниками». Помимо этого, Трунов ссылается на «отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений» и «нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ».

После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.

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Семья челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом сообщил представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов. «Жалобы поданы 21 октября. Обжалуются решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского облсуда от 30 июля 2024 года», — написал Трунов в своем telegram-канале. Юрист назвал основания для обжалования: Также, по его мнению, в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию «незаконное участие в предпринимательской деятельности — ст. 289 УК РФ» экс-губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова; незаконно расширила круг ответчиков, поскольку «семь ответчиков никогда не были чиновниками». Помимо этого, Трунов ссылается на «отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений» и «нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ». После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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