Экс-владельцы «Макфы» обжаловали национализацию холдинга

Семья челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом сообщил представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов.
«Жалобы поданы 21 октября. Обжалуются решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года и апелляционное определение Челябинского облсуда от 30 июля 2024 года», — написал Трунов в своем telegram-канале.
Юрист назвал основания для обжалования:
- Нарушение сроков давности. Прокурор обратился в суд спустя более 20 лет после приобретения компаний холдинга МАКФА.
- Незаконное применение утративших положений ст. 169 ГК РФ (закон обратной силы не имеет).
- Должностные подлоги суда первой инстанции.
- Нарушение конституционного принципа подсудности.
Также, по его мнению, в ходе разбирательства гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию «незаконное участие в предпринимательской деятельности — ст. 289 УК РФ» экс-губернатора Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова; незаконно расширила круг ответчиков, поскольку «семь ответчиков никогда не были чиновниками». Помимо этого, Трунов ссылается на «отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства и совершения ими коррупционных правонарушений» и «нарушение процедуры проведения проверки в отношении депутатов Госдумы РФ».
После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными.
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