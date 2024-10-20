В Тюмени власти нашли способ увеличить поток православных туристов

21 октября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Тюменские власти рассчитывают, что к мощам святого будут приезжать паломники со всей России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Политическая элита Тюмени и области активно призывает жителей пожертвовать на строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы. Как сообщил URA.RU источник на правах анонимности, ажиотаж вызван желанием властей импортозаместить православный туризм. «В приделе храма Покрова Пресвятой Богородицы уже размещены мощи святого Спиридона Тримифунтского. Его нетленное тело находится в Греции, а у нас размещен башмачок с тела. Поэтому сейчас политики и чиновники региона будут активно привлекать к пожертвованиям на строительство храма, так как новый храм и ценность мощей позволят сделать из Тюмени важное место для паломников со всей страны», — сообщили URA.RU анонимный источник из политического истеблишмента. К призывам присоединились мэр города Максим Афанасьев и лидер тюменской фракции ЛДПР Владимир Сысоев. По данным агентства, в ближайшее время с призывом выступят еще несколько депутатов областной думы. Ранее URA.RU писало, что убранство внутри храма будет сделано из редкого мозаичного стекла — смальты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политическая элита Тюмени и области активно призывает жителей пожертвовать на строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы. Как сообщил URA.RU источник на правах анонимности, ажиотаж вызван желанием властей импортозаместить православный туризм. «В приделе храма Покрова Пресвятой Богородицы уже размещены мощи святого Спиридона Тримифунтского. Его нетленное тело находится в Греции, а у нас размещен башмачок с тела. Поэтому сейчас политики и чиновники региона будут активно привлекать к пожертвованиям на строительство храма, так как новый храм и ценность мощей позволят сделать из Тюмени важное место для паломников со всей страны», — сообщили URA.RU анонимный источник из политического истеблишмента. К призывам присоединились мэр города Максим Афанасьев и лидер тюменской фракции ЛДПР Владимир Сысоев. По данным агентства, в ближайшее время с призывом выступят еще несколько депутатов областной думы. Ранее URA.RU писало, что убранство внутри храма будет сделано из редкого мозаичного стекла — смальты.