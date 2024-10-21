Пермские санатории вошли в топ-7 лучших по ночевкам в ПФО

С января по август 2024 года в санаториях Пермского края отдыхающие провели 731,8 тысячи ночей. Речь идет о количестве ночей, которое получится, если сложить длительность всех купленных путевок во все номера за указанный период. Это на 29% меньше, чем количество ночевок во всех гостиницах региона. Такой показатель позволил Пермскому краю занять седьмое место в рейтинге лучших регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по ночевкам в санаториях. Об этом сообщил сайт санатории-россии.рф.
«В этом исследовании мы проанализировали статистику ночевок в санаториях России и их долю в общем числе туристических ночевок. Санатории ПФО демонстрируют значительные результаты. За восемь месяцев 2024 года в санаториях Пермского края было зарегистрировано 731,8 тысячи ночевок, что составляет 29,5% от общего числа туристических ночевок в крае, обеспечивая этому региону седьмое место», — сказано в сообщении.
Первое место в рейтинге среди регионов ПФО заняла Удмуртия. В ней доля ночевок в санаториях составила 39,5%. На втором месте — Башкортостан (39,4%). Замыкает тройку лидеров Кировская область (39,3%). Среди всех округов ПФО оказался на втором месте, уступив лидерство санаториям Северного Кавказа.
По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, спрос на услуги санаториев по всей России довольно высокий. Это привело к тому, что цены на путевки выросли, а качество услуг стало хуже. При этом Терентьев отмечает, что качество медицины продолжает оставаться на высоком уровне.
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