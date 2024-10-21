Мошенники пытаются заполучить телефонные номера жителей Тюменской области

Мошенники используют сим-карты в преступных целях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники пытаются заполучить сим-карты, оформленные на жителей Тюменской области, чтобы затем использовать их в преступных целях. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, телефонные номера, в частности, используются злоумышленниками для доступа к банковским счетам предыдущих владельцев.

«Преступники буквально открыли охоту на сим-карты, которые ранее были оформлены на других людей. Такие, кстати, иногда продаются в обычных салонах связи. Чаще — на сайтах бесплатных объявлений. Получив такую симку, мошенники первым делом пытаются получить доступ к банковским счетам предыдущего владельца с помощью онлайн-банкинга. Или, например, восстанавливают по номеру телефона доступ к аккаунтам человека в мессенджерах, чтобы адресно рассылать сообщения лицам из его списка контактов», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники обзванивают жителей Тюменской области и сообщают, что они стали участниками судебного делопроизводства. А чтобы они могли получить электронную повестку в суд, необходимо сообщить смс-код, который на самом деле является паролем для восстановления доступа к сайту Госуслуг.