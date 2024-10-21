Пермякам рассказали, с какой скоростью худеет кот-толстяк Крошик

Кот-толстяк Крошик из Перми похудел еще на 200 граммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кот Крошик из Перми за неделю потерял 200 граммов лишнего веса
Кот Крошик из Перми за неделю потерял 200 граммов лишнего веса Фото:

Кот-толстяк Крошик похудел еще на 200 граммов. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».

«Вес Крошика 14 октября — 14,4 килограмма. 21 октября — 14,2 килограмма», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что Крошик жил в подвале пермской больницы. От большой любви сотрудники учреждения так его раскормили, что кот не смог ходить. Тогда они обратились к волонтерам приюта «Матроскин» и попросили помочь животному. Крошик поступил в клинику 27 августа с весом 17 килограммов.

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Кот-толстяк Крошик похудел еще на 200 граммов. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas». «Вес Крошика 14 октября — 14,4 килограмма. 21 октября — 14,2 килограмма», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что Крошик жил в подвале пермской больницы. От большой любви сотрудники учреждения так его раскормили, что кот не смог ходить. Тогда они обратились к волонтерам приюта «Матроскин» и попросили помочь животному. Крошик поступил в клинику 27 августа с весом 17 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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