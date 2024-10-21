Пермякам рассказали, с какой скоростью худеет кот-толстяк Крошик

Кот-толстяк Крошик похудел еще на 200 граммов. Об этом рассказала врач-реабилитолог Екатерина Бедакова в своем telegram-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas».
«Вес Крошика 14 октября — 14,4 килограмма. 21 октября — 14,2 килограмма», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что Крошик жил в подвале пермской больницы. От большой любви сотрудники учреждения так его раскормили, что кот не смог ходить. Тогда они обратились к волонтерам приюта «Матроскин» и попросили помочь животному. Крошик поступил в клинику 27 августа с весом 17 килограммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!