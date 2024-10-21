Путин наградил российских паралимпийцев медалями за победу на Играх в Париже

21 октября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Указ о награждении подписал Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Российские паралимпийцы, которые заняли призовые месты на Играх в Париже, награждены медалями и орденами. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, … проявленные на XVII Параолимпийских играх 2024 года…» — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте правовых актов . В список попали следующие спортсмены: Андрей Вдовин, Роман Жданов, Андрей Калина, Евгения Торсунова и другие. Орденом Дружбы награждены Наталья Буткова, Дарья Лукьяненко и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские паралимпийцы, которые заняли призовые месты на Играх в Париже, награждены медалями и орденами. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, … проявленные на XVII Параолимпийских играх 2024 года…» — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте правовых актов. В список попали следующие спортсмены: Андрей Вдовин, Роман Жданов, Андрей Калина, Евгения Торсунова и другие. Орденом Дружбы награждены Наталья Буткова, Дарья Лукьяненко и другие.