Путин наградил российских паралимпийцев медалями за победу на Играх в Париже

Российские паралимпийцы, которые заняли призовые месты на Играх в Париже, награждены медалями и орденами. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, … проявленные на XVII Параолимпийских играх 2024 года…» — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте
В список попали следующие спортсмены: Андрей Вдовин, Роман Жданов, Андрей Калина, Евгения Торсунова и другие. Орденом Дружбы награждены Наталья Буткова, Дарья Лукьяненко и другие.
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