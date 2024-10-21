Путин наградил российских паралимпийцев медалями за победу на Играх в Париже

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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, олимпийские медали
Указ о награждении подписал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Российские паралимпийцы, которые заняли призовые месты на Играх в Париже, награждены медалями и орденами. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, … проявленные на XVII Параолимпийских играх 2024 года…» — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте правовых актов.

В список попали следующие спортсмены: Андрей Вдовин, Роман Жданов, Андрей Калина, Евгения Торсунова и другие. Орденом Дружбы награждены Наталья Буткова, Дарья Лукьяненко и другие.

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Российские паралимпийцы, которые заняли призовые месты на Играх в Париже, награждены медалями и орденами. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, … проявленные на XVII Параолимпийских играх 2024 года…» — говорится в указе Путина. Он опубликован на сайте правовых актов. В список попали следующие спортсмены: Андрей Вдовин, Роман Жданов, Андрей Калина, Евгения Торсунова и другие. Орденом Дружбы награждены Наталья Буткова, Дарья Лукьяненко и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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