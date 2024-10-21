Парламент Грузии инициировал процедуру импичмента президента

Парламент Грузии инициировал процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Профильный комитет подтвердил подписи 81 депутата для обращения в Конституционный суд (КС). Причиной стали зарубежные визиты Зурабишвили без согласования с правительством.
«Комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам в понедельник подтвердил подлинность подписей 81 депутата на представлении в Конституционный суд о вынесении импичмента президенту Саломе Зурабишвили», — сообщает деловая газета «Взгляд». Там добавили, что обращение отправлено в КС, а новый парламент, который изберут 26 октября, рассмотрит вопрос импичмента в конце ноября — начале декабря. Для успешного вынесения решения необходимо получить 100 голосов из 150.
Ранее стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» намерена инициировать импичмент президента Саломе Зурабишвили, передает «Национальная служба новостей». Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе добавил, что импичмент будет иметь символическое значение, сократив срок полномочий Зурабишвили на месяц.
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