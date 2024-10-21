Водитель в Магнитогорске обстрелял пассажира на дороге. Видео

21 октября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Водитель одной из машин устроил стрельбу на дороге в городе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов В Магнитогорске Челябинской области водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. В полиции начали проверку по данному инциденту. «Информация о происшествии передана в профильные подразделения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба полиции Магнитогорска. Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Московской 19 октября. Автомобиль Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения. Чтобы с ним не столкнуться, другим водителям пришлось объезжать машину по неправильной траектории. Девушка-водитель одного из автомобилей делать это не стала, тогда водитель Chevrolet Lanos обстрелял ее пассажира. «Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (трамват или пневмат, неизвестно). Ладно не попал», — написала пострадавшая в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. В полиции начали проверку по данному инциденту. «Информация о происшествии передана в профильные подразделения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба полиции Магнитогорска. Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Московской 19 октября. Автомобиль Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения. Чтобы с ним не столкнуться, другим водителям пришлось объезжать машину по неправильной траектории. Девушка-водитель одного из автомобилей делать это не стала, тогда водитель Chevrolet Lanos обстрелял ее пассажира. «Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (трамват или пневмат, неизвестно). Ладно не попал», — написала пострадавшая в соцсети.