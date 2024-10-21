Водитель в Магнитогорске обстрелял пассажира на дороге. Видео

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Водитель одной из машин устроил стрельбу на дороге в городе (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. В полиции начали проверку по данному инциденту.

«Информация о происшествии передана в профильные подразделения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба полиции Магнитогорска. Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Московской 19 октября.

Автомобиль Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения. Чтобы с ним не столкнуться, другим водителям пришлось объезжать машину по неправильной траектории. Девушка-водитель одного из автомобилей делать это не стала, тогда водитель Chevrolet Lanos обстрелял ее пассажира.

«Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (трамват или пневмат, неизвестно). Ладно не попал», — написала пострадавшая в соцсети.

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В Магнитогорске Челябинской области водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. В полиции начали проверку по данному инциденту. «Информация о происшествии передана в профильные подразделения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба полиции Магнитогорска. Инцидент произошел на пересечении улиц Карла Маркса и Московской 19 октября. Автомобиль Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения. Чтобы с ним не столкнуться, другим водителям пришлось объезжать машину по неправильной траектории. Девушка-водитель одного из автомобилей делать это не стала, тогда водитель Chevrolet Lanos обстрелял ее пассажира. «Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (трамват или пневмат, неизвестно). Ладно не попал», — написала пострадавшая в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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