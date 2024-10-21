Душ в кладовке и кухня в прихожей: как выглядят самые дешевые квартиры Перми. Фото

В Перми стоимость квартир на вторичном рынке начинается от 950 тысяч рублей

21 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки избавляются как от аварийных, так и от обычных квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми стоимость квадратного метра в самых дешевых квартирах начинается от 77 тысяч рублей, а самих объектов жилья — от 950 тысяч рублей. За эту цену продают недвижимость площадью 12,5 квадратного метра, где есть туалет, душевая кабина и кухня. Как выглядят такие квартиры и где находятся — в материале URA.RU. «Однушки» от 950 тысяч рублей По данным сайта «Авито», самые дешевые квартиры выставлены на продажу в Орджоникидзевском и Кировском районах. Здесь можно купить жилье в кирпичном пятиэтажном доме стоимостью от 950 тысяч до 1,09 млн рублей и площадью от 12 до 14 квадратных метров. Квартиры все примерно одинаковые: есть санузел, в прихожей установлена раковина и холодильник, а в комнате — встроенная кладовка. Судя по фотографиям, один из владельцев решил в этой кладовке сделать душ и отгородить от жилого помещения стеклянной дверью. Ванна в таких квартирах не предусмотрена. Несмотря на отсутствие полноценной кухни, по документам жилье числится как однокомнатная квартира, а не как студия или комната, пишет продавец. Хозяин решил проблему с отсутствием душа и установил его вместо кладовки в единственной жилой комнате агентство «ПермьРиэлтГрупп» на сайте «Авито» «Двушки» от 1,5 млн рублей Самая простая двухкомнатная квартира нашлась в Мотовилихинском районе. Жилье расположено в деревянном доме, в который проведен водопровод, но отопление только печное. Продавец утоняет, что требуется ремонт. За 1,7 млн рублей уже можно купить «двушку» в кирпичном доме в Кировском районе. Здесь также давно не было ремонта, зато подведены все коммуникации, а дом не признан аварийным. Хотя аварийные дома на сайте объявлений тоже встречаются. За двухкомнатную квартиру в таком жилье просят 2 млн рублей наличными. По словам владельца, расселять дом будут в 2026 году. Дом планируют расселять в 2026 году сайт «Авито» «Трешки» от 2,3 млн рублей Стоимость трехкомнатных квартир в Перми начинается от 2,3 млн рублей. За эту цену продавец предлагает жилье площадью 46,9 квадратного метра в аварийном доме. «Расселять жильцов будут только в 2030 году. Крыша не бежит, дыр нет, пол не падает, можно спокойно жить, но нужен ремонт», — пишет продавец в объявлении. Квартиру с ремонтом в кирпичном доме, который не признан аварийным, продают за 2,7 млн рублей. Она находится в микрорайоне Октябрьский. В ней две маленькие комнаты — 3,9 и 4 квадратных метров, одна большая — 18,6 квадратного метра. Есть кухня, но горячую воду обеспечивает газовая колонка, отмечает владелец. За 2,7 млн предлагают четырехкомнатную квартиру уже с ремонтом агентство «Макромир Пермь» на сайте «Авито» Ранее URA.RU рассказало, в каких микрорайонах Перми продается самое доступное жилье. По словам аналитиков, в Орджоникидзевском районе стоимость квадратного метра в два раза ниже, чем в Ленинском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми стоимость квадратного метра в самых дешевых квартирах начинается от 77 тысяч рублей, а самих объектов жилья — от 950 тысяч рублей. За эту цену продают недвижимость площадью 12,5 квадратного метра, где есть туалет, душевая кабина и кухня. Как выглядят такие квартиры и где находятся — в материале URA.RU. По данным сайта «Авито», самые дешевые квартиры выставлены на продажу в Орджоникидзевском и Кировском районах. Здесь можно купить жилье в кирпичном пятиэтажном доме стоимостью от 950 тысяч до 1,09 млн рублей и площадью от 12 до 14 квадратных метров. Квартиры все примерно одинаковые: есть санузел, в прихожей установлена раковина и холодильник, а в комнате — встроенная кладовка. Судя по фотографиям, один из владельцев решил в этой кладовке сделать душ и отгородить от жилого помещения стеклянной дверью. Ванна в таких квартирах не предусмотрена. Несмотря на отсутствие полноценной кухни, по документам жилье числится как однокомнатная квартира, а не как студия или комната, пишет продавец. Самая простая двухкомнатная квартира нашлась в Мотовилихинском районе. Жилье расположено в деревянном доме, в который проведен водопровод, но отопление только печное. Продавец утоняет, что требуется ремонт. За 1,7 млн рублей уже можно купить «двушку» в кирпичном доме в Кировском районе. Здесь также давно не было ремонта, зато подведены все коммуникации, а дом не признан аварийным. Хотя аварийные дома на сайте объявлений тоже встречаются. За двухкомнатную квартиру в таком жилье просят 2 млн рублей наличными. По словам владельца, расселять дом будут в 2026 году. Стоимость трехкомнатных квартир в Перми начинается от 2,3 млн рублей. За эту цену продавец предлагает жилье площадью 46,9 квадратного метра в аварийном доме. «Расселять жильцов будут только в 2030 году. Крыша не бежит, дыр нет, пол не падает, можно спокойно жить, но нужен ремонт», — пишет продавец в объявлении. Квартиру с ремонтом в кирпичном доме, который не признан аварийным, продают за 2,7 млн рублей. Она находится в микрорайоне Октябрьский. В ней две маленькие комнаты — 3,9 и 4 квадратных метров, одна большая — 18,6 квадратного метра. Есть кухня, но горячую воду обеспечивает газовая колонка, отмечает владелец. Ранее URA.RU рассказало, в каких микрорайонах Перми продается самое доступное жилье. По словам аналитиков, в Орджоникидзевском районе стоимость квадратного метра в два раза ниже, чем в Ленинском.