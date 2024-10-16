В Перми назвали самый дешевый район для покупки квартиры

Самое дешевое вторичное жилье в Перми находится в Орджоникидзевском районе

17 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра в самом дешевом районе — 77 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми самое дешевое жилье на вторичном рынке находится в Орджоникидзевском районе. Здесь средняя цена за квадратный метр в квартирах составляет 77 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В отличие от многих крупнейших городов России, где разброс цен между районами относительно небольшой, в Перми есть локация Орджоникидзевский район. Здесь стоимость квадратного метра существенно ниже средней по городу. Сейчас квартиры на вторичном рынке в Орджоникидзевском районе экспонируются в среднем за 77 тысяч рублей за „квадрат“», — рассказал Попов корреспонденту агентства. Аналитик добавил, что в отдельных кварталах Орджоникидзевского района можно найти квартиры еще дешевле. Так, в микрорайонах, застроенных послевоенными четырехэтажными домами, стоимость квадратного метра — 60-65 тысяч рублей. За такую же цену продают квартиры только в районных центрах края. Среди причин низкой стоимости аналитики называют удаленность от центра города, устаревший жилой фонд и небольшую долю строящихся жилых комплексов в районе. Среди административных районов других городов с населением более 500 тысяч жителей эта локация тоже едва ли не самая дешевая. Средние цены квадратного метра еще ниже зафиксированы в Ленинском районе Ижевска (75 тысяч рублей) и Металлургическом районе Челябинска (76 тысяч рублей). Если сравнивать среднюю стоимость квадратного метра в Орджоникидзевском районе с другими районами города, то этот показатель на 45% меньше средней цены по Перми и в два раза ниже, чем в самом дорогом Ленинском районе. На втором месте по дешевизне оказался Кировский район со средней ценой за «квадрат» 83 тысячи рублей. Затем идут Мотовилихинский (101 тысяча рублей), Индустриальный (110 тысяч рублей), Дзержинский (111 тысяч рублей), Свердловский (119 тысяч рублей) и Ленинский (152 тысячи рублей). По словам Попова, разница в цене между районами с каждым городом увеличивается. Для сравнения, пять лет назад квадратный метр в Орджоникидзевском районе стоил лишь на 30% меньше среднегородских показателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми самое дешевое жилье на вторичном рынке находится в Орджоникидзевском районе. Здесь средняя цена за квадратный метр в квартирах составляет 77 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В отличие от многих крупнейших городов России, где разброс цен между районами относительно небольшой, в Перми есть локация Орджоникидзевский район. Здесь стоимость квадратного метра существенно ниже средней по городу. Сейчас квартиры на вторичном рынке в Орджоникидзевском районе экспонируются в среднем за 77 тысяч рублей за „квадрат“», — рассказал Попов корреспонденту агентства. Аналитик добавил, что в отдельных кварталах Орджоникидзевского района можно найти квартиры еще дешевле. Так, в микрорайонах, застроенных послевоенными четырехэтажными домами, стоимость квадратного метра — 60-65 тысяч рублей. За такую же цену продают квартиры только в районных центрах края. Среди причин низкой стоимости аналитики называют удаленность от центра города, устаревший жилой фонд и небольшую долю строящихся жилых комплексов в районе. Среди административных районов других городов с населением более 500 тысяч жителей эта локация тоже едва ли не самая дешевая. Средние цены квадратного метра еще ниже зафиксированы в Ленинском районе Ижевска (75 тысяч рублей) и Металлургическом районе Челябинска (76 тысяч рублей). Если сравнивать среднюю стоимость квадратного метра в Орджоникидзевском районе с другими районами города, то этот показатель на 45% меньше средней цены по Перми и в два раза ниже, чем в самом дорогом Ленинском районе. На втором месте по дешевизне оказался Кировский район со средней ценой за «квадрат» 83 тысячи рублей. Затем идут Мотовилихинский (101 тысяча рублей), Индустриальный (110 тысяч рублей), Дзержинский (111 тысяч рублей), Свердловский (119 тысяч рублей) и Ленинский (152 тысячи рублей). По словам Попова, разница в цене между районами с каждым городом увеличивается. Для сравнения, пять лет назад квадратный метр в Орджоникидзевском районе стоил лишь на 30% меньше среднегородских показателей.