В Тобольске коммунисты и власти примирятся на открытии памятника Ленину

Открытие памятника Ленину в Тобольске пройдет в ноябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в начале ноября пройдет торжественное открытие памятника Ленину. Как рассказали URA.RU источники внутри партии КПРФ, на открытии монумента будут присутствовать лидер тюменской фракции КПРФ Тамара Казанцева и мэр города Петр Вагин. Ранее агентство писало, что памятник вождю в мэрии долго не согласовывали.

«Просьбы установить памятник Ленину в Тобольске от КПРФ неоднократно направлялись в мэрию. И только в этом году мэр Максим Афанасьев пошел на уступки. На открытии примерно 7—9 ноября мы ожидаем Тамару Казанцеву, Петра Вагина и мэра Тюмени Максима Афанасьева», — сообщил URA.RU источник внутри Тюменского отделения КПРФ.

Сейчас на пересечении улиц Ленина и Декабристов, где установят памятник, ведутся работы по благоустройству площадки. Депутаты от КПРФ неоднократно обращались с заявлением об установке памятника. Договориться коммунистам с властями удалось лишь в январе.