С декабря повысится стоимость парковки в центре Перми

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Стоимость парковки в центре Перми составит 30 рублей в час
Стоимость парковки в центре Перми составит 30 рублей в час Фото:

С декабря 2024 года в Перми появится новая тарифная зона платных парковок №103 внутри зоны №101. Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час, сообщается в telegram-канале мэрии.

«Со 2 декабря начнет функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. Зона будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. В дополнительной тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 рублей в час», — рассказали в мэрии.

Уровень занятости парковочных мест на этом участке превышает 90%. Как пояснили в городской администрации, зона с увеличенной стоимостью позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить загруженность дорог в центре города.

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С декабря 2024 года в Перми появится новая тарифная зона платных парковок №103 внутри зоны №101. Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час, сообщается в telegram-канале мэрии. «Со 2 декабря начнет функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. Зона будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. В дополнительной тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 рублей в час», — рассказали в мэрии. Уровень занятости парковочных мест на этом участке превышает 90%. Как пояснили в городской администрации, зона с увеличенной стоимостью позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить загруженность дорог в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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