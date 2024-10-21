С декабря повысится стоимость парковки в центре Перми

С декабря 2024 года в Перми появится новая тарифная зона платных парковок №103 внутри зоны №101. Стоимость парковки здесь составит 30 рублей в час, сообщается в telegram-канале мэрии.
«Со 2 декабря начнет функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101. Зона будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского. В дополнительной тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 рублей в час», — рассказали в мэрии.
Уровень занятости парковочных мест на этом участке превышает 90%. Как пояснили в городской администрации, зона с увеличенной стоимостью позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить загруженность дорог в центре города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!