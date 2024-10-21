В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, летное поле, грузовой самолет, руслан
Россияне были на борту грузового самолета, согласно предварительной информации, пишет посольство Фото:

Грузовой самолет с россиянами на борту сбит в Судане. Об этом сообщает посольство РФ.

«На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Отмечается, что все силы направлены на выяснения обстоятельств крушения. Самолет упал в зоне боев — в Дарфуре.

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Грузовой самолет с россиянами на борту сбит в Судане. Об этом сообщает посольство РФ. «На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Отмечается, что все силы направлены на выяснения обстоятельств крушения. Самолет упал в зоне боев — в Дарфуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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