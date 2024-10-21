В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

Россияне были на борту грузового самолета, согласно предварительной информации, пишет посольство
Грузовой самолет с россиянами на борту сбит в Судане. Об этом сообщает посольство РФ.
«На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем
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