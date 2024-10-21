В Судане сбит грузовой самолет, на борту могли быть россияне

21 октября 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Россияне были на борту грузового самолета, согласно предварительной информации, пишет посольство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Грузовой самолет с россиянами на борту сбит в Судане. Об этом сообщает посольство РФ. «На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем telegram-канале . Отмечается, что все силы направлены на выяснения обстоятельств крушения. Самолет упал в зоне боев — в Дарфуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузовой самолет с россиянами на борту сбит в Судане. Об этом сообщает посольство РФ. «На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по версии повстанческой группы, входили российские граждане», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Отмечается, что все силы направлены на выяснения обстоятельств крушения. Самолет упал в зоне боев — в Дарфуре.