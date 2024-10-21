Пермский арбитраж возглавит замглавы апелляционного суда Голубцов

Новым председателем Арбитражного суда Пермского края должен стать Валерий Голубцов, сейчас работающий заместителем председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Такое предложение выдвинула краевая Высшая квалификационная коллегия судей.
«В регионе меняется председатель арбитражного суда. Квалификационная коллегия судей рекомендовала на эту должность Валерия Голубцова», — пишет со ссылкой на источник, знакомый с решением ведомства, «Коммерсант-Прикамье». Действующий руководитель арбитража Татьяна Мещерякова собирается уйти в почетную отставку, передают собеседники издания.
Сейчас кандидатуру Голубцова рассмотрит кадровая комиссия администрации президента. Затем глава государства должен утвердить назначение и подписать соответствующий указ.
В открытых источниках указано, что Мещерякова возглавила Арбитражный суд Прикамья в декабре 2018 года. Она работает в судебной системе с 2006 года. Ранее карьера специалиста была связана с деятельностью в сфере права.
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