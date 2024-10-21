Альфонс облапошил екатеринбургскую студентку на 1,5 миллиона рублей

22 октября 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

Влюбленная девушка готова была брать ради своего парня кредит за кредитом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Студентка из Екатеринбурга взяла ради возлюбленного кредитов на сумму более полутора миллиона рублей, которые тот обещал вернуть, но не вернул. В итоге обманутая девушка обратилась в полицию, рассказал URA.RU источник. «Весной 23-летняя студентка одного из вузов познакомилась в общей компании с парнем на год старше себя, у них завязался роман. Спустя пару месяцев он попросил у подруги 200 тысяч взаймы, и девушка перевела ему с кредитки деньги. Вскоре он объявил ей, что им надо расстаться, потому что на нем висит долг в 850 тысяч. Та испугалась разлуки и оформила крупный кредит под залог своей квартиры», — говорит собеседник агентства. Несколько месяцев девушка снабжала парня деньгами, общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. А когда поняла, что долг ей возвращать не собираются, студентка собрала вещи и рассталась с альфонсом. Она написала заявление в полицию, и подозреваемого задержали. Он частично признал вину, заявив, что все деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка из Екатеринбурга взяла ради возлюбленного кредитов на сумму более полутора миллиона рублей, которые тот обещал вернуть, но не вернул. В итоге обманутая девушка обратилась в полицию, рассказал URA.RU источник. «Весной 23-летняя студентка одного из вузов познакомилась в общей компании с парнем на год старше себя, у них завязался роман. Спустя пару месяцев он попросил у подруги 200 тысяч взаймы, и девушка перевела ему с кредитки деньги. Вскоре он объявил ей, что им надо расстаться, потому что на нем висит долг в 850 тысяч. Та испугалась разлуки и оформила крупный кредит под залог своей квартиры», — говорит собеседник агентства. Несколько месяцев девушка снабжала парня деньгами, общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. А когда поняла, что долг ей возвращать не собираются, студентка собрала вещи и рассталась с альфонсом. Она написала заявление в полицию, и подозреваемого задержали. Он частично признал вину, заявив, что все деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».