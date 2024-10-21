21 октября 2024

Альфонс облапошил екатеринбургскую студентку на 1,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, дорожное движение, молодежь
Влюбленная девушка готова была брать ради своего парня кредит за кредитом (архивное фото) Фото:

Студентка из Екатеринбурга взяла ради возлюбленного кредитов на сумму более полутора миллиона рублей, которые тот обещал вернуть, но не вернул. В итоге обманутая девушка обратилась в полицию, рассказал URA.RU источник.

«Весной 23-летняя студентка одного из вузов познакомилась в общей компании с парнем на год старше себя, у них завязался роман. Спустя пару месяцев он попросил у подруги 200 тысяч взаймы, и девушка перевела ему с кредитки деньги. Вскоре он объявил ей, что им надо расстаться, потому что на нем висит долг в 850 тысяч. Та испугалась разлуки и оформила крупный кредит под залог своей квартиры», — говорит собеседник агентства.

Несколько месяцев девушка снабжала парня деньгами, общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. А когда поняла, что долг ей возвращать не собираются, студентка собрала вещи и рассталась с альфонсом. Она написала заявление в полицию, и подозреваемого задержали. Он частично признал вину, заявив, что все деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Студентка из Екатеринбурга взяла ради возлюбленного кредитов на сумму более полутора миллиона рублей, которые тот обещал вернуть, но не вернул. В итоге обманутая девушка обратилась в полицию, рассказал URA.RU источник. «Весной 23-летняя студентка одного из вузов познакомилась в общей компании с парнем на год старше себя, у них завязался роман. Спустя пару месяцев он попросил у подруги 200 тысяч взаймы, и девушка перевела ему с кредитки деньги. Вскоре он объявил ей, что им надо расстаться, потому что на нем висит долг в 850 тысяч. Та испугалась разлуки и оформила крупный кредит под залог своей квартиры», — говорит собеседник агентства. Несколько месяцев девушка снабжала парня деньгами, общая сумма потраченного составила миллион 610 тысяч рублей. А когда поняла, что долг ей возвращать не собираются, студентка собрала вещи и рассталась с альфонсом. Она написала заявление в полицию, и подозреваемого задержали. Он частично признал вину, заявив, что все деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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