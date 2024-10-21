Названы имена россиян, находившихся на сбитом самолете в Судане

На сбитом самолете в Судане находились российские авиаинженеры

21 октября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Летевшие на сбитом в Судане самолете россияне летели чинить самолет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Судане сбили самолет с россиянами на борту Стали известны имена россиян, которые летели на грузовом самолете, сбитом в Судане. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. «На месте крушения в Северном Дарфуре был найден паспорт уроженца города Туймазы Башкирии 33-летний Антон С. Совместно с Виктором Грановым они летели чинить самолет ОАЭ с военной помощью», — передает Mash. Инженерам предстояло восстанавливать лайнер, который в начале октября неудачно приземлился. В результате повреждения получили шасси и двигатели. На борту сбитого самолета находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта. В Дарфуре на западе Судана сегодня ночью мятежники сбили грузовой самолет. Информацию передало посольство России в Судане. Оно инициировало проверку информации о крушении. В составе экипажа числились граждане России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны имена россиян, которые летели на грузовом самолете, сбитом в Судане. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. «На месте крушения в Северном Дарфуре был найден паспорт уроженца города Туймазы Башкирии 33-летний Антон С. Совместно с Виктором Грановым они летели чинить самолет ОАЭ с военной помощью», — передает Mash. Инженерам предстояло восстанавливать лайнер, который в начале октября неудачно приземлился. В результате повреждения получили шасси и двигатели. На борту сбитого самолета находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта. В Дарфуре на западе Судана сегодня ночью мятежники сбили грузовой самолет. Информацию передало посольство России в Судане. Оно инициировало проверку информации о крушении. В составе экипажа числились граждане России.