21 октября 2024

Названы имена россиян, находившихся на сбитом самолете в Судане

На сбитом самолете в Судане находились российские авиаинженеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Летевшие на сбитом в Судане самолете россияне летели чинить самолет Фото:
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В Судане сбили самолет с россиянами на борту

Стали известны имена россиян, которые летели на грузовом самолете, сбитом в Судане. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С.

«На месте крушения в Северном Дарфуре был найден паспорт уроженца города Туймазы Башкирии 33-летний Антон С. Совместно с Виктором Грановым они летели чинить самолет ОАЭ с военной помощью», — передает Mash.

Инженерам предстояло восстанавливать лайнер, который в начале октября неудачно приземлился. В результате повреждения получили шасси и двигатели. На борту сбитого самолета находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта.

В Дарфуре на западе Судана сегодня ночью мятежники сбили грузовой самолет. Информацию передало посольство России в Судане. Оно инициировало проверку информации о крушении. В составе экипажа числились граждане России.

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Стали известны имена россиян, которые летели на грузовом самолете, сбитом в Судане. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. «На месте крушения в Северном Дарфуре был найден паспорт уроженца города Туймазы Башкирии 33-летний Антон С. Совместно с Виктором Грановым они летели чинить самолет ОАЭ с военной помощью», — передает Mash. Инженерам предстояло восстанавливать лайнер, который в начале октября неудачно приземлился. В результате повреждения получили шасси и двигатели. На борту сбитого самолета находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта. В Дарфуре на западе Судана сегодня ночью мятежники сбили грузовой самолет. Информацию передало посольство России в Судане. Оно инициировало проверку информации о крушении. В составе экипажа числились граждане России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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