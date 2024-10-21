Суд подтвердил конфискацию коттеджного поселка Ходорковского* в Подмосковье

22 октября 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Кассация подтвердила решение нижестоящего суда о конфискации имущества Ходорковского* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил решения судов нижестоящих инстанций об изъятии коттеджного поселка «Яблоневый сад», принадлежащего экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* (признан в России иноагентом). Имущество в Одинцовском районе Подмосковья обращено в доход государства. «Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил ранее вынесенные решения в отношении кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) „Яблоневый сад“, финансируемого за счет компаний осужденных Ходорковского и Лебедева, без изменений. Ранее суд установил, что КИЗ был создан и функционировал не ради личных нужд, а с целью легализации незаконно полученных доходов», — сообщается в telegram-канале кассационного суда. Приговором суда Ходорковский был осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении него и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева возбуждено исполнительное производство более чем на 17 миллиардов рублей. Для погашения ущерба государству было решено конфисковать недвижимость кооператива «Яблоневый сад». Как ранее писало URA.RU, общая сумма объектов недвижимости коттеджного поселка в Одинцовском районе Подмосковья составляет почти 10 млрд рублей. Оно было обращено в доход государства по искам Генпрокуратуры. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил решения судов нижестоящих инстанций об изъятии коттеджного поселка «Яблоневый сад», принадлежащего экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* (признан в России иноагентом). Имущество в Одинцовском районе Подмосковья обращено в доход государства. «Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил ранее вынесенные решения в отношении кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) „Яблоневый сад“, финансируемого за счет компаний осужденных Ходорковского и Лебедева, без изменений. Ранее суд установил, что КИЗ был создан и функционировал не ради личных нужд, а с целью легализации незаконно полученных доходов», — сообщается в telegram-канале кассационного суда. Приговором суда Ходорковский был осужден за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении него и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева возбуждено исполнительное производство более чем на 17 миллиардов рублей. Для погашения ущерба государству было решено конфисковать недвижимость кооператива «Яблоневый сад». Как ранее писало URA.RU, общая сумма объектов недвижимости коттеджного поселка в Одинцовском районе Подмосковья составляет почти 10 млрд рублей. Оно было обращено в доход государства по искам Генпрокуратуры. *Михаил Ходорковский признан в России иностранным агентом