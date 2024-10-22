Южная Корея отправит военных на Украину в отместку КНДР: какие секретные данные хочет раскрыть Сеул

Власти Южной Кореи рассматривают возможность направления военных и сотрудников специальных служб на Украину, пишет американский журнал Newsweek. Кроме того, отмечается, что Сеул также может предоставить Киеву информацию о военной тактике и операциях Пхеньяна. Чем там будут заниматься южнокорейские военные и что говорят в Кремле о якобы присутствии северокорейских военных в зоне СВО — в материале URA.RU.
Южная Корея может отправить на Украину военных в отместку КНДР
Согласно публикации Newsweek, Республика Корея рассматривает инициативу по отправке военных и разведывательных сил на Украину в связи с появлением информации о наличии северокорейских военнослужащих в районе специальной военной операции. Предполагается, что южнокорейские силы будут оказывать поддержку Киеву в проведении допросов и перевода в случае попадания северокорейских солдат в украинский плен.
Как утверждает Newsweek, присутствие южнокорейского персонала не ограничится только допросами. Предположительно, они предоставят украинской стороне важную информацию о военной стратегии и операциях, осуществляемых КНДР.
Военкоры: в зоне СВО рядом с освобожденным Цукурино появился флаг КНДР
На покровском направлении в районе освобожденного Цукурино, которое находится под контролем ДНР, был замечен «флаг КНДР». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем сообщении в telegram-канале он указал: «На покровском направлении на терриконе в районе освобожденного Цукурино развевается русский флаг. Присутствие флага КНДР может быть результатом использования фотошопа или являться актом троллинга». Официальные источники пока не предоставили информацию по этому вопросу.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
В Кремле прокомментировали отправку войск КНДР в зону СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о присутствии северокорейских войск в зоне СВО не соответствуют действительности. По его словам, в интернете распространяется много противоречивой информации, которая часто не находит подтверждения. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Мы видим много противоречивой информации. Южная Корея заявляет одно, Пентагон говорит то, что не имеет подтверждения. Много противоречивой информации, так и надо относиться к ней», — подчеркнул Песков во время конференц-колла с журналистами.
Песков также уточнил, что Северная Корея остается близким соседом и важным партнером России, с которой страна активно развивает сотрудничество в различных областях. Это подтверждает стремление двух государств к укреплению и расширению двусторонних отношений.
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