21 октября 2024

Newsweek: в Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

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Военные будут предоставлять Киеву сведения об операциях, проводимых Пхеньяном Фото:

Южная Корея рассматривает возможность направления своих военных и разведывательных сил на Украину в ответ на сообщения о присутствии северокорейских солдат в зоне СВО, пишет Newsweek. Южнокорейская сторона планирует помочь Киеву в допросах и переводе, если северокорейские военные окажутся в украинском плену.

«Отправка южнокорейского персонала предусматривает их участие не только в допросах пленных», — пишет Newsweek. По информации журналистов, они также будут предоставлять Киеву ценные сведения о военной тактике и операциях, проводимых Пхеньяном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщение о якобы участии военнослужащих из КНДР в СВО, передает RT. МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России.

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Южная Корея рассматривает возможность направления своих военных и разведывательных сил на Украину в ответ на сообщения о присутствии северокорейских солдат в зоне СВО, пишет Newsweek. Южнокорейская сторона планирует помочь Киеву в допросах и переводе, если северокорейские военные окажутся в украинском плену. «Отправка южнокорейского персонала предусматривает их участие не только в допросах пленных», — пишет Newsweek. По информации журналистов, они также будут предоставлять Киеву ценные сведения о военной тактике и операциях, проводимых Пхеньяном. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщение о якобы участии военнослужащих из КНДР в СВО, передает RT. МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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