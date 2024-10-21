Newsweek: в Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

22 октября 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

Военные будут предоставлять Киеву сведения об операциях, проводимых Пхеньяном Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Южная Корея рассматривает возможность направления своих военных и разведывательных сил на Украину в ответ на сообщения о присутствии северокорейских солдат в зоне СВО, пишет Newsweek. Южнокорейская сторона планирует помочь Киеву в допросах и переводе, если северокорейские военные окажутся в украинском плену. «Отправка южнокорейского персонала предусматривает их участие не только в допросах пленных», — пишет Newsweek. По информации журналистов, они также будут предоставлять Киеву ценные сведения о военной тактике и операциях, проводимых Пхеньяном. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщение о якобы участии военнослужащих из КНДР в СВО, передает RT. МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южная Корея рассматривает возможность направления своих военных и разведывательных сил на Украину в ответ на сообщения о присутствии северокорейских солдат в зоне СВО, пишет Newsweek. Южнокорейская сторона планирует помочь Киеву в допросах и переводе, если северокорейские военные окажутся в украинском плену. «Отправка южнокорейского персонала предусматривает их участие не только в допросах пленных», — пишет Newsweek. По информации журналистов, они также будут предоставлять Киеву ценные сведения о военной тактике и операциях, проводимых Пхеньяном. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» сообщение о якобы участии военнослужащих из КНДР в СВО, передает RT. МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России.