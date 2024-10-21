«Дефицита не будет»: аналитики рассказали, чего ждать от тюменского рынка недвижимости

В Тюмени ожидают стабилизации цен на строящееся жилье

Снижение количества новых проектов не приведет тюменский рынок к коллапсу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на снижение количества новых проектов от застройщиков, тюменский рынок недвижимости ждет не стагнация, а стабилизация. Об этом URA.RU рассказала главный аналитик ГК «Меридиан» Светлана Молодкина.

«Даже при снижающемся выводе новых проектов текущего предложения вполне хватит для сохранения баланса спроса и предложения. В ближайшие периоды мы ожидаем стабилизацию цен, без резких скачков в сторону роста или снижения», — сообщила Молодкина.

Она пояснила, что в настоящий момент экспозиция строящегося жилья включает в себя более 30 тысяч квартир. С начала года этот показатель вырос почти на 42%. При этом, как отметила Молодкина, спрос снижается, но не исчезает полностью. «Да, вывод на рынок новых объектов сократился. Тем не менее, на реализацию новых проектов идут как крупные, так и небольшие застройщики», — добавила она

Ранее URA.RU рассказало, что количество новых квартир, введенных застройщиками, в третьем квартале года упало втрое. При этом стоимость жилья продолжает показывать стабильный рост, а девелоперы вместо ее снижения используют различные акции и спецпредложения.