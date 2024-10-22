Politico: в Норвегии хотят установить слежку за европейским бизнесом в РФ и КНР

22 октября 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В Осло хотят следить за европейскими компаниями в РФ и КНР, чтобы минимизировать геополитические риски для Запада Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Норвегия хочет установить слежку за компаниями Европы, которые ведут бизнес в Китае и России, чтобы знать, не хочет ли такой бизнес навредить компаниям Запада. Об этом сообщила старший научный сотрудник Атлантического совета, автор отмеченной наградами книги «Прощай, глобализация» Элизабет Броу. «Будут ли страны, все больше сближающиеся с Россией и Китаем, пытаться навредить западным компаниям, работающим в их странах? Западным компаниям и правительствам необходимо знать ответы на эти вопросы — или, по крайней мере, собрать достаточно информации», — заявила Броу. Ее слова передает газета Politico . Слежка будет проводиться через норвежскую организацию военного страхования судов DNK. Западному бизнесу нужно понять, с какими геополитическими рисками он сталкивается из-за европейских компаний, работающих в РФ и КНР. Кроме того, руководитель Центра разведки и операций Фредди Фурулунд сообщил, что сведения, полученные с помощью разведки, будут отличаться от того, что люди видят в СМИ. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что большинство западных компаний хотят вернуть свой бизнес в России. Также он поддержал Украину в конфликте и заявил, что страна должна вернуть свои территории, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Норвегия хочет установить слежку за компаниями Европы, которые ведут бизнес в Китае и России, чтобы знать, не хочет ли такой бизнес навредить компаниям Запада. Об этом сообщила старший научный сотрудник Атлантического совета, автор отмеченной наградами книги «Прощай, глобализация» Элизабет Броу. «Будут ли страны, все больше сближающиеся с Россией и Китаем, пытаться навредить западным компаниям, работающим в их странах? Западным компаниям и правительствам необходимо знать ответы на эти вопросы — или, по крайней мере, собрать достаточно информации», — заявила Броу. Ее слова передает газета Politico. Слежка будет проводиться через норвежскую организацию военного страхования судов DNK. Западному бизнесу нужно понять, с какими геополитическими рисками он сталкивается из-за европейских компаний, работающих в РФ и КНР. Кроме того, руководитель Центра разведки и операций Фредди Фурулунд сообщил, что сведения, полученные с помощью разведки, будут отличаться от того, что люди видят в СМИ. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что большинство западных компаний хотят вернуть свой бизнес в России. Также он поддержал Украину в конфликте и заявил, что страна должна вернуть свои территории, передает RT.